Atletica | Davide Re | “Siamo molto contenti e un po’ sorpresi”

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) L'Italia della staffetta 4×400 maschile si è qualificata per la finale ai Mondiali dileggera, e contestualmente ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le dichiarazioni degli azzurri ai microfoni RAI.Re: "Siamoe un po' sorpresi, batteria tosta. Pensavo avremmo dovuto sperare nei ripescaggi, ma terzi è qualifica diretta ed è una cosa bellissima". Vladimir Aceti: "Gran soddisfazione, ma ho passato il testimone un po' in ritardo". Edoardo Scotti: "Sono felice per il terzo posto, volevo fare bene la mia frazione, penso di avercela fatta". Matteo Galvan: "Siamo, per me è stata una stagione difficile, con poche gare, e poco allenamento, domani abbiamo ancora del lavoro da fare".

