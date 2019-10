Sparatoria davanti alla Questura di Trieste | colpiti due agenti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019)nel pomeriggiodi. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all’interno di una Volante, all’esterno della.L’uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito.Secondo quanto si è appreso i dueferiti sarebbero in gravi condizioni. Non sono ancora chiari nè la dinamica nè il movente che hanno portato l’uomo a sparare contri i due poliziotti. La zona attornoè stata isolata con un cordone di sicurezza.

