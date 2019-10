Reggio Emilia | sequestrata in casa dal marito | picchiata e stuprata | “Ti uccido come la

Così la "rossa" Reggio Emilia emargina gli stranieri regolari : Pina Francone Il fallimento dell'accoglienza e dell'integrazione della città Emiliana, dove molti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno vengono lasciati nel degrado Sono immigrati regolari, in possesso di un permesso di soggiorno, ma nonostante questo rimangono confinati nel degrado, impossibilitati a lavorare. Succede nella "rossa" Reggio Emilia e a denunciare il tutto ci ha pensato la Gazzetta di Reggio. Il tanto ...

Aemilia - i giudici : “Clan rafforzato dal viaggio a Cutro dei candidati sindaco di Reggio. Non dissero che i voti mafiosi non erano graditi” : Tutti i candidati sindaco di Reggio Emilia andarono a fare campagna elettorale a Cutro, in provincia di Crotone. Cioè la cittadina calabrese da cui proviene la cosca di ‘ndrangheta attiva in Emilia. In quel modo si resero protagonisti di “comportamenti che oggettivamente hanno rafforzato l’associazione“. C’è anche il noto viaggio in Calabria degli aspiranti primi cittadini alle elezioni del 2009 tra le motivazioni ...

Affidi illeciti - la procura di Reggio Emilia ha chiesto l’archiviazione dell’avvocato Scarpati : E’ stata chiesta l’archiviazione per la posizione dell’avvocato Marco Scarpati, indagato nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni che ha coinvolto i servizi sociali della Val d’Enza facenti capo a Bibbiano. La richiesta è stata fatta il 30 settembre scorso dalla pm di Reggio Emilia Valentina Salvi. All’avvocato è stato contestato l’abuso d’ufficio per l’assegnazione ...

Serie A Basket – La Dolomiti Energia Trentino batte Reggio Emilia : una notte da capolista solitaria : La Dolomiti Energia Trentino da solo in vetta alla classifica: Reggio Emilia ko nell'anticipo della seconda giornata Sorride la Dolomiti Energia Trentino: nell'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, iniziato pochi giorni fa con un turno infrasettimanale, le aquile si sono imposte 86-76 sulla Grissin Bon Reggio Emilia. La Dolomiti Energia Trentino si porta dunque a 4 punti e, grazie al bottino pieno, si porta

Basket - 2a giornata Serie A 2019-2020 : Trento espugna Reggio Emilia nell’anticipo : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A di Basket, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto, la Dolomiti Energia Trento espugna il campo della Grissin Bon Reggio Emilia per 84-76. I trentini si portano in testa alla classifica, mentre per la squadra di coach Buscaglia, che oggi allenava contro il suo passato, è ancora rimandata la prima vittoria. Una serata particolare per Maurizio Buscaglia, che ha lasciato Trento proprio ...

Reggio Emilia. Morto Giorgio Ballarini : Protezione civile in lutto : Si è spento giovedì mattina, a 71 anni, Giorgio Ballarini. Quando nel marzo 2012 l’allora capo della Protezione civile nazionale,

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

Basket : si ritira Manuchar Markoishvili - gran talento georgiano passato da Treviso - Cantù e Reggio Emilia : Manuchar Markoishvili ha annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro giocata. Il georgiano, noto per il talento e la conoscenza profonda del gioco, smette a 32 anni a causa di un numero non indifferente di problemi fisici. Cresciuto cestisticamente all’università di Tbilisi, capitale del suo Paese, Markoishvili arriva per la prima volta in Italia nella stagione 2002-2003, trovando spazio per 12.5 minuti a gara nelle rotazioni di ...

Reggio Emilia - uomo espulso dall’Italia : va in Brasile - cambia sesso e ritorna : La trans 37enne è stata arrestata per non aver rispettato l’obbligo di lasciare il Paese. A tradirla sono state le impronte digitali nel database: corrispondevano a quelle di un uomo nato in Brasile nel 1982. Aveva il divieto di entrare in Italia per tre anni e così, non avendolo rispettato, è stata immediatamente arrestata.Continua a leggere

Reggio Emilia. Domenica apre la caccia : anche un drone per i controlli della Polizia provinciale : Domenica 15 settembre è prevista l’apertura generale della caccia, tanto attesa dai seguaci della dea Diana, ma anche tanto temuta

Inchiesta nomine e appalti Reggio Emilia - irregolarità segnalate già dal 2013 : dai contratti anomali ai 58mila euro di spese : La Corte dei Conti prima e gli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato poi, segnalarono più volte all’amministrazione comunale di Reggio Emilia, tra il 2013 e il 2018, palesi irregolarità ed illeciti, anche di natura costituzionale, nelle modalità di assunzione del personale dirigente e nell’organigramma di governo dell’ente locale. Scelte compiute in violazione della “separazione tra indirizzo politico e gestione, che ...