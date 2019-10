MotoGP oggi in tv | GP Thailandia 2019 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP DELLADI(ORE 04.55), sabato 5 ottobre, andranno in scena le prove libere 3 e ledel GP della, quindicesimo round del Mondialedi. Nella classe regina Marc Marquez, reduce dalla rovinosa caduta delle FP1, vorrà dimostrare di essere sempre lui il dominatore della categoria. Lo spagnolo può chiudere a Buriram il campionato e centrare il suo ottavo titolo mondiale. Per questo motivo, le motivazioni per far proprio l’iride sono molteplici. Proveranno a contrastarlo la truppa Ducati e Yamaha. Le M1 sembrano in grande forma su questo circuito: Valentino Rossi vuol puntare al podio ed essere tra i protagonisti. In casa di Borgo Panigale Andrea Dovizioso deve ancora trovare la quadra e farà di tutto per qualificarsi nelle prime file per poi darà l’assalto alla ...

DonaldDuk10 : RT @UnipolSai_CRP: Gli esami non finiscono mai: oggi #AndreaDovizioso, #DaniloPetrucci e il Team Manager Ducati #DavideTardozzi sono pronti… - Munira_Manaar : RT @simonemattaTW: Quando sei incerto tieni aperto il gas. Oggi buongiorno così! - trollgpofficial : Non so se l’avete capito, ma tanto Marc il mondiale lo vince anche se non corre da oggi fino a Losail del prossimo… -