Milano | al via la Settimana della salute mentale | iniziative per sensibilizzare sul

Di Maio e il nuovo decreto sui migranti : «Così funzioneranno i rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

Basket - Serie A 2019-2020 : rinviata la sfida tra Trieste e Milano : Maltempo al Nord, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Non si disputerà sabato 5 ottobre la sfida tra Pallacanestro Trieste e AX Armani Exchange Milano, valida per la terza giornata del campionato di Serie A di Basket, che è stata rinviata a data da destinarsi. Queste le parole nel comunicato dei padroni di casa: “A seguito di un confronto con la ditta manutentrice dell’Allianz Dome, si sta procedendo passo dopo passo con la verifica di ...

Nubi all’orizzonte per Netflix : la procura di Milano avvia una indagine per omessa dichiarazione dei redditi : Tutti amano Netflix. Addirittura si potrebbe dire che il lavoro del colosso statunitense è talmente buono e abbondante da risultare stucchevole. Nonostante l’elevato tasso di dipendenza del pubblico verso il servizio di streaming online, è di oggi la notizia che la procura di Milano ha avviato una indagine per “omessa dichiarazione dei redditi”. Secondo quando dichiarato dalla procura di Milano, è stato aperto un fascicolo ...

Wto - via libera a 7 - 5 miliardi di dazi Usa sui beni europei Giù le Borse - Milano - 2 - 4% : Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus

Milano : al via la prima tappa della corsa a ostacoli nel fango : Milano, 1 ott. (AdnKronos) – Le ruspe sono in azione, lo staff tecnico è operativo, gli atleti si stanno scaldando, il countdown è cominciato: domenica 6 ottobre Milano sarà la prima città italiana ad ospitare Tough Mudder la corsa ad ostacoli nel fango più famosa del mondo. Un percorso di 15 chilometri ad ostacoli (Tough Mudder Classic), creato nel cuore di Parco del Ticino ad Abbiategrasso. Pareti da scavalcare, vasche di ghiaccio ...

Milano : riapre scuola viale Puglie - aule green con finanziamento di 12 mln : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Un finanziamento di 12 milioni con aule super moderne nella scuola primaria di viale Puglie a Milano. Pannelli fotovoltaici, sistemi avanzati di domotica, interattività, un refettorio, una biblioteca, una palestra e spazi multifunzionali aperti al territorio: tutto su un

Milano - al via la Green Week : orti didattici - cascine aperte - nuovi spazi verdi e plastic free. Gli eventi in programma fino al 29 settembre : nuovi parchi giochi, orti didattici, progetti di sostenibilità, percorsi pedonali, giornate in cascina e inediti spazi verdi anche in carcere, a San Vittore. Parte a Milano la seconda edizione di Milano Green Week, la festa diffusa organizzata all’interno del palinsesto Yes Milano che dal 26 al 29 settembre prevede trecento tra iniziative, dibattiti, laboratori e inaugurazioni di nuove aree verdi da vivere in tutti i municipi della città. Si va ...

Milano. Viale Crispi : al via i lavori per il parco lineare : Sono partiti i lavori per la realizzazione del parco lineare di 3.300 metri quadrati in Viale Crispi progettato dallo studio

Concorsi Comune Milano 2019 - al via le preselettive. Le indicazioni sullo svolgimento : Al via le prime sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019. Da oggi, 23 Settembre, fino al 3 Ottobre si svolgeranno per tutti i profili. La prova consiste in un test a risposta multipla per verificare le abilità logico-matematiche, numeriche, di ragionamento e/o sulle materie a bando. Vediamo assieme le istruzioni da seguire il giorno della prova per l’identificazione e la valutazione. Cosa aspettarsi per la ...

Milano Fashion Week - la sfilata di Gucci interamente carbon neutral : viaggiatori nel tempo dall’aria vintage - in un ambiente clinico stile reparto psichiatrico : Un ambiente bianco, asettico, le luci accecanti da sala operatoria e i modelli immobili che vengono trasportati da una passerella mobile, completamente vestiti di bianco, con casacche abbottonate sulla schiena, come le camicie di forza. Inizia così, in un ambiente ‘clinico’, la sfilata di Gucci per la primavera-estate 2020, presentata al Gucci Hub, ex fabbrica aeronautica riconvertita in polo creativo. Un reparto psichiatrico, poi il blackout. ...

A Milano ‘Compagni di Banco. Da 30 anni in viaggio’ : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Da oggi 21 settembre e fino al 29 settembre la Fondazione Banco Alimentare sarà presente in piazza Duomo, lato Rinascente, con una mostra fotografica (aperta al pubblico dalle 9.30 alle 20.00) per condividere con la città di Milano i 30 anni di lotta alla povertà e allo spreco. La mostra è la tappa conclusiva di ‘Compagni di Banco”, il grande evento nato per celebrare i 30 anni di attività ...

Milano - Salvini al mercato di via Fauchè. Schermaglia a suon di cori tra sostenitori e contestatori : “A lavorare - buffone” : Questa mattina a Milano, Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di cittadini durante la sua visita al mercato di via Fauchè. Dopo aver fatto un giro del mercato tra selfie e cori di sostegno, alcuni passanti hanno iniziato a intonare i cori “Buffone, buffone” che sono aumentati di intensità con il passare dei minuti. Pronta la reazione dei militanti leghisti che hanno risposto inneggiando al loro “capitano”. L'articolo Milano, Salvini al ...