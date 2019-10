Le criticità dell' ospedale di Nocera Inferiore

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - ancora temporali al Centro-Nord : criticità gialla su 7 regioni - arancione in Veneto [MAPPE e DETTAGLI] : Un’ampia area depressionaria, proveniente dal nord Europa, associata ad aria fredda in quota, porterà nelle prossime ore un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con piogge e temporali di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per il Centro/Nord - criticità gialla in 13 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il fronte del maltempo fa ufficialmente il suo ingresso in Italia, con un settembre che è stato già caratterizzato da piogge e temperature meno calde. Una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da correnti fresche di origine atlantica, sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle Regioni settentrionali ad iniziare da Ovest, dove gli attesi temporali potranno assumere anche ...

criticità incendi Montestallonara. Garipoli-Rocca-Calzetta (FDI-FI) : richiesta di verifica sui terreni e rilievi dell’aria : “Un primo vasto incendio di sterpaglie si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 20 agosto 2019 in Via della Pisana – altezza Parco della Pace – mentre un altro pochi giorni fa in Via della Pisana che si è esteso da Via Ponte Galeria a Via Monte Stallonara” così in una nota Valerio Garipoli, Federico Rocca e Daniele Calzetta rispettivamente Capogruppo di Fratelli d’Italia, Coordinatore di Fratelli d’Italia e ...

Allerta Meteo Veneto : temporali sulle Dolomiti - criticità per il bacino dell’Alto Piave : Ferragosto all’insegna di una bassa o contenuta possibilità di maltempo in Veneto. Sulla zona Dolomitica, in particolare, potrà verificarsi qualche fenomeno temporalesco, specie verso la sera di domani. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 di oggi in cui è stato fissato il livello di attenzione solo per il bacino Veneto A (Alto Piave). Per il comune ...

criticità al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ragusa : Criticità al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa. La segnalazione del consigliere comunale Mario Chiavola

Pozzovivo investito a Cosenza - il presidente della Federciclismo ammonisce : “la sicurezza dei ciclisti è grande criticità” : Domenico Pozzovivo investito da una macchina a Cosenza: l’incidente riapre il dibattito sulla sicurezza dei ciclisti nelle strade. Il presidente della Federciclismo, Renato di Rocco, lancia un appello Un ciclista ancora travolto sulle stade italiane. Domenico Pozzovivo è stato investito da una macchina a Cosenza, mentre si trovava nel bel mezzo di un allenamento. Il ciclista è stato portato con urgenza in ospedale: dopo i primi esami ...