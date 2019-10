Ladri di gioielli fermati sull’A4 Avevano rubato anche un cagnolino

Estate - i Ladri non vanno in vacanza : occhio a contanti - gioielli e bagagli : Purtroppo i ladri non vanno in vacanza, anzi è proprio in questo periodo che fanno gli straordinari: case disabitate, arrivi e partenze sono un’occasione ghiotta. Quando si parte per le ferie si portano più contanti e cose preziose, ed è più facile distrarsi, sia per la stanchezza sia perché ci sono sempre tante cose da fare, sia perché si frequentano luoghi affollati, come stazioni ed autogrill, dove è più facile approfittare della confusione e ...