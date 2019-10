Famiglie,cresce propensione a risparmio

Laaldellenel II trimestre 2019 è stata pari all'8,9%, in aumento di 0,8 punti percentuali sul trimestre precedente. Lo rileva l'Istat, spiegando che il rialzo "riflette una crescita della spesa per consumi finali meno sostenuta rispetto a quella per il reddito disponibile lordo". La spesa infatti è quasi ferma rispetto al trimestre precedente(+0,1%) L'Istat rileva anche che il reddito disponibile delleconsumatrici nel II trimestre è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.(Di venerdì 4 ottobre 2019)