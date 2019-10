Clima | il climatologo Nicola Scafetta ai microfoni di MeteoWeb | “Le previsioni

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Non fare allarmismi non supportati dalla scienza - Greta Thunberg fenomeno mediatico mondiale” : Quella dal 23 al 29 settembre è stata senza dubbio la settimana del Clima, con il summit dell’ONU, in cui ha anche parlato l’attivista svedese Greta Thunberg, e i milioni di giovani scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere ai potenti un’azione contro i cambiamenti Climatici. Ha fatto tanto discutere l’intervento di Greta alle Nazioni Unite, soprattutto per i suoi toni a dir poco catastrofici. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa”, ...

Greta Thunberg - il Climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Le proiezioni catastrofiche non sono realistiche - scioperate per l’inquinamento - non per il riscaldamento” : Il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sui cambiamenti Climatici ha presentato uno scenario drammatico: oceani sempre più caldi e acidi, scioglimento dei ghiacciai e fenomeni meteo estremi più frequenti a causa del riscaldamento globale. In particolare, sotto accusa sono le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera a causa delle attività umane. L’IPCC ha proposto come soluzioni da adottare la riduzione con la ...