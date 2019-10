Blitz Comitato per l’Aniene contro l’alveo in secca dell’Aniene

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Il fiume Aniene versa da mesi in condizioni assai preoccupanti a causa della sua portata idrica ridotta al lumicino nonostante i nubifragi avvenuti nelle ultime settimane. Una situazione allarmante che si ripete ogni anno con il tornare dell’estate, e che ormai non può più essere definita episodica. A Subiaco, sotto il ponte medievale di san Francesco infatti il fiume è ridotto ad un ruscello, mentre a monte della ex Cartiera la situazione è ancora peggiore. Qui infatti l’Aniene soffre lo stress idrico ulteriore dell’acqua sottrattagli dalla derivazione di Scalelle della centrale idroelettrica di Subiaco. Ma anche nel tratto più a valle la situazione non migliora: a Marano Equo ma anche a Vicovaro ormai il corso d’acqua è sotto dimensionato notevolmente. Una situazione che mette a repentaglio l’ecosistema fluviale e la biodiversità che esso ...