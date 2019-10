Fonte : repubblica

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Lo rivela Maddie Stone, ricercatore di Project Zero, team di Google addetto alla caccia delle falle non ancora note agli sviluppatori (chiamate zero day). Secondo l'esperto, la vulnerabilità è stata sfruttata o venduta dall'NSO, compagnia di cybersicurezza israeliana

NuovoUniverso : #Tecnologia #android #Google #Israele #MaddieStone Allarme Android, centinaia di milioni di smartphone a rischio in… - GoriffaZ : Allarme Android, centinaia di milioni di smartphone a rischio intrusione - AndroidNewss : #news #Android: allarme sicurezza su Samsung, Huawei e Xiaomi, lista modelli a rischio… -