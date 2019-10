X Factor 13 | Bootcamp | la prima puntata Le squadre di Sfera e Samuel VIDEO

X Factor 2019 Bootcamp/ Eliminati e diretta : Sfera alle prese con le under donne : X Factor 2019, Bootcamp: diretta ed Eliminati puntata 3 ottobre 2019: sul palco tocca alle under donne. È il momento di Sfera Ebbasta

X Factor 2019 : Doll Kill canta XNX di Sfera Ebbasta ai Bootcamp (VIDEO) : X Factor 2019: Doll Kill si è presentata ai Bootcamp davanti a Sfera Ebbasta cantando XNX la canzone del giudice (VIDEO) Oggi è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step prima dei live. Il secondo a selezionare è stato Sfera Ebbasta con le “under donna”, a lui con l’arduo compito di scegliere cinque concorrenti su ...

X Factor 2019 le Under Donna scelte da Sfera Ebbasta ai Bootcamp - i nomi (in aggiornamento) : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 le Under Donna di Sfera Ebbasta i concorrenti scelti Prima serata di Bootcamp per X Factor 2019 su Sky Uno, in streaming su Now Tv e domani in replica in chiaro su Tv8. Questa sera sono Samuel e Sfera Ebbasta a scegliere i Gruppi e le Under Donna, la prossima settimana sarà la volta degli Over di Mara Maionchi e degli Under Uomini di Malika Ayane. Le Under Donna di Sfera Ebbasta X Factor 2019 Sfera ...

X Factor 2019 i Gruppi scelti da Samuel ai Bootcamp - i nomi (in aggiornamento) : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 i Gruppi di Samuel i concorrenti scelti Iniziano i Bootcamp di X Factor 2019 su Sky Uno, questa sera giovedì 3 ottobre tocca a Samuel scegliere i Gruppi e a Sfera Ebbasta selezionare le Under Donna, la prossima settimana sarà la volta degli Over di Mara Maionchi e degli Under Uomini di Malika Ayane. I Gruppi di Samuel X Factor 2019 In una serata al Mediolanum Forum di Assago Samuel sceglie 5 Gruppi ...

X Factor 13 - Bootcamp : una scelta farà infiammare il pubblico : Va in onda questa sera, su Sky Uno, la prima parte dei Bootcamp di X Factor 13 dal Mediolanum Forum di Assago.Si rimescolano le carte e per Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta e per loro sarà difficilissimo scegliere: bisognerà essere selettivi, severi e anche un po’ competitivi. Inizia così, con il temutissimo “momento delle sedie”, la gara anche tra i giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle e in onda giovedì 3 ottobre ...

#XF13 – X Factor 13 – Terza puntata del 26/09/2019 – I Bootcamp e la Five Chairs Challenge. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la quarta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

X Factor 13 stasera la prima puntata dei Bootcamp – Anticipazioni : X Factor 13, stasera, giovedì 3 ottobre, la prima puntata dei Bootcamp su Sky Uno e in streaming su Now TV. Anticipazioni – Domani su TV8 Dopo le tre puntate delle audition con ascolti leggermente più bassi rispetto alle altre edizioni (qui gli ascolti), adesso si fa sul serio con la prima parte dei Bootcamp che andranno in onda stasera, giovedì 3 ottobre, su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su Now TV e domani in differita su TV8. Ai quattro ...

X Factor 13 : I Keemosabe cantano Roma Stasera e vanno direttamente ai Bootcamp : X Factor 13 i Keemosabe cantano “Roma Stasera” di Motta. Ottengono quattro si e vanno ai Bootcamp [VIDEO] E’ in onda la terza puntata delle audition di X Factor 13, l’ultima prima dei Bootcamp che andranno in onda settimana prossima su Sky Uno e TV8. Nella puntata di oggi si sono presentati i Keemosabe che significa “fratelli da una madre diversa”. Il gruppo vive in una baita nel bosco. Il gruppo ottiene ...

X Factor 13 ultima puntata di audizioni - ospite Achille Lauro. Chi va ai Bootcamp? : X Factor 13, stasera, giovedì 26 settembre, la ultima puntata delle audition su Sky Uno e in streaming su Now TV. Anticipazioni – Domani su TV8 Senza la diretta concorrenza dell’Europa League X Factor prova a risalire anche se in questa edizione di audition manca ancora il concorrente che lascia a bocca aperta gli spettatori, quello che colpisce subito (qui l’elenco degli ammessi finora). L’appuntamento con la terza e ...

X Factor 13 – Davide Rossi canta James Morrison e passa ai Bootcamp [Video] : X Factor 13 – Davide Rossi canta James Morrison alle Audition e passa ai Bootcamp [Video] Davide Rossi, è uno studente di 21 anni. Accompagnato dalla sua famiglia Davide si presenta alle Audizioni di X Factor 13 con una canzone di James Morrison. Dopo quale problema tecnico con il pedale del pianoforte Davide finalmente ha potuto far ascoltare la sua potente voce a tutto il pubblico che lo ha ripagato con una standing ovation e gridando la ...

X Factor 13 - elenco cantanti che accedono ai Bootcamp : X Factor 13, l’elenco dei cantanti che hanno ricevuto 4 o 3 si alle Audition e accedono alla prossima fase: i Bootcamp Ripartito, come ogni anno, come un orologio svizzero, l’appuntamento con X Factor, giunto ormai alla tredicesima edizione. L’appuntamento è come sempre ogni giovedì su Sky Uno e live anche su NowTV in streaming, alle 21:15. Le novità sono tante, le trovate qui se aspettate la messa in onda su TV8 di domani sera ...