VIDEO Daniel Grassl in testa dopo lo short program alla tappa Junior Grand Prix di Egna

Tennis – Barilla realizza il sogno di Daniela : la fan italiana cucina per Roger Federer [VIDEO] : Barilla ha realizzato il sogno di Daniela: la fan italiana ha cucinato un piatto di pasta per Roger Federer, cenando insieme a lui C’era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva: “Roger, vorresti venire a cena con me? Cucino io!“. Ad esporslo, durante il torneo di Madrid, è stata una simpatica tifosa italiana di Roger Federer, Daniela Zuncheddu che direttamente dalla Sardegna aveva espresso, con simpatia, il suo ...

Daniel Acerboni a X Factor con 4 sì dopo l’esibizione con Ed Sheeran (VIDEO) : Daniel Acerboni a X Factor 2019: prosegue il percorso del giovane verso il palco dei Live Show. Daniel Acerboni però non è nuovo all'ambiente di X Factor Italia e risulta che si sia già esibito su quel palco, in una delle scorse puntate finali del programma. Era il 2017 quando, nella puntata conclusiva che proclamò Lorenzo Licitra come vincitore dell'edizione, Daniel Acerboni fece il suo ingresso sul palco come corista di un artista ospite. ...

Tagadà - gli influencer fanno litigare Michele Mirabella e Daniela Collu : "Ci preferite disoccupati ma con 45 lauree" (VIDEO) : Uno scontro televisivo, ma forse sarebbe meglio definirlo uno scontro tra generazioni. Michele Mirabella e Daniela Collu litigano a Tagadà nel corso di un dibattito tutto dedicato agli influencer.Si parte da Chiara Ferragni, per poi scendere nel sottobosco delle stare del web e, come si può facilmente immaginare, il conduttore di Raitre storce il naso: “Sono preoccupato per la società di domani. Prima diventavano famosi facendo qualcosa, ora ...

VIDEO Daniel Grassl terzo nella quinta tappa ISU Junior Grand Prix di Danzica. Riviviamo il programma libero : Daniel Grassl ha conquistato la terza posizione nella quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana presso l’Olivia Ice Rink di Danzica (Polonia). Il talento altoatesino, malgrado un punteggio depotenziato da tre chiamate del pannello tecnico (due di salto sottoruotato nel quadruplo rittberger e nel triplo axel, una di filo non chiaro nell’entrata del triplo flip), ha ...

Cagliari - buon sangue non mente : esordio con gol per Bruno Conti Jr e abbraccio al padre Daniele [VIDEO] : E’ proprio il caso di dire buon sangue non mente. Bruno Conti Jr realizza un gol all’esordio in Primavera con la maglia del Cagliari, la stessa del padre Daniele. Il più piccolo dei Conti ha regalato così una vittoria importante per il campionato dei rossoblu nel pieno stile della sua famiglia che tanto ha dato al calcio. Un tiro dai 25 metri, simile alle punizioni di potenza del padre o alle prodezze del nonno Bruno, pezzo di ...

Storie Italiane - il crollo di Eleonora Daniele : il VIDEO che la fa scoppiare in lacrime : Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime nel corso dell'ultima puntata di Storie Italiane, in onda su Rai 1. La presentatrice ha mostrato una Mia Martini esibirsi sul palco dell'Ariston, nel lontano 1989, con l'intramontabile Almeno tu nell'universo. Leggi anche: Storie Italiane, Eleo

VIDEO Daniel Grassl terzo dopo lo short nella quinta tappa Junior Grand Prix di Danzica. Riviviamo il programma dell’azzurro : Daniel Grassl ha conquistato la terza posizione nello short program della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Danzica, in Polonia. Il diciassettenne altoatesino allenato da Lorenzo Magri ha incantato pubblico e giuria sulle note del “Requiem Lacrimosa” di Mozart, rendendosi protagonista di un ottimo programma in cui, oltre a sfoderare ottime doti interpretative, ha ...

DIRETTA CLUJ LAZIO/ Streaming VIDEO e tv : arbitra il polacco Daniel Stefanski : DIRETTA CLUJ LAZIO Streaming video e tv: quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Europa League.

Eleonora Daniele riceve un mazzo di fiori per il matrimonio durante Storie Italiane (VIDEO) : ?Una Eleonora Daniele al settimo cielo, solo due giorni fa le nozze con l'imprenditore Giulio Tassoni. Oggi si è presentata a Storie Italiane per la prima volta da moglie e non più da compagna dell'uomo. Eleonora Daniele si sposa oggi con Giulio Tassoni Eleonora Daniele sposa oggi a sorpresa il farmacista Giulio Tassoni nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Su Instagram ...

FIORELLO/ VIDEO - commozione social per il duetto con Pino Daniele - Techetechetè - : FIORELLO, omaggio Techetechetè alla vigilia dell'approdo su RaiPlay. commozione social per il duetto con Pino Daniele sulle note di 'Napule è'.

Eleonora Daniele ha sposato Giulio Tassoni - le foto e i VIDEO del matrimonio : La conduttrice, final,ente, ha detto sì al suo Giulio Tassoni, dopo sedici anni di fidanzamento, sei di convivenza e vari annunci di nozze, poi rimandate. Tantissimi gli invitati vip alla festa, da Al Bano (che ha cantato l'Ave Maria) a Riccardo Fogli, da Maria Grazia Cucinotta a Elena Santarelli.Continua a leggere

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati/ VIDEO : Al Bano canta l'Ave Maria : Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati. Video: Al Bano canta l'Ave Maria. Tanti ospiti vip alla cerimonia della conduttrice di Storie Italiane.

Un passo dal cielo 5 - Daniele Liotti a Blogo : "Il confronto con Terence Hill - la mia incoscienza e l'evoluzione di Francesco Neri" (VIDEO) : Alla vigilia del debutto della quinta stagione su Rai1, in onda a partire da giovedì 12 settembre, Daniele Liotti ha parlato ai microfoni di Blogo di Un passo dal cielo. L'attore ha raccontato l'evoluzione del suo personaggio, il comandante Francesco Neri, il quale, dopo aver risolto con difficoltà le ferite del passato, è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma (Pilar Fogliati) fa ritorno in ...