Inter Conte arrabbiato dopo il ko contro il Barcellona

Barça-Inter 2-1. Conte : «L’arbitro non mi è piaciuto - il rispetto dev’essere reciproco» : Barcellona-Inter 2-1. L’Inter in vantaggio in avvio di partita con Lautaro Martinez. I nerazzurri giocano una grande partita, ma nel secondo tempo una doppietta di Suarez ribalta il risultato. A fine partita Antonio Conte è amareggiato: «Meritavamo molto di più, avremmo dovuto capitalizzare le occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona. Nel secondo tempo loro hanno spinto di più, noi siamo calati perché eravamo alla sesta ...

Barcellona-Inter - Valverde smentisce Conte : “la vittoria è meritata. Messi? E unico - abbiamo sempre bisogno di lui” : L’allenatore del Barcellona ha commentato la vittoria ottenuta in rimonta sull’Inter, soffermandosi anche su Conte Sospiro di sollievo per il Barcellona, che rimonta l’Inter al Camp Nou e ottiene la prima vittoria di questa edizione di Champions dopo il pari di Dortmund. AFP/LaPresse Una partita cominciata male ma finita bene per gli uomini di Valverde, riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. ...

Barcellona-Inter - le dichiarazioni : Conte furioso con l’arbitro - il tecnico nervoso nel post-partita : “Siamo venuti qui per giocarcela, siamo andati in avanti anche dopo il pareggio e purtroppo abbiamo preso un altro gol. Ci dispiace ma domenica c’è un’altra partita e dobbiamo pensare a quella”. Sono le dichiarazioni di Niccolo Barella, centrocampista dell’Inter, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Barcellona. “Si è vista una squadra con personalità che ha provato a giocare, ma ...

Barcellona-Inter - Conte getta ombre sull’arbitraggio di Skomina : “ho visto alcune cose non ben indirizzate…” : L’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista sulla gara del Camp Nou, puntando il dito anche contro l’arbitro L’Inter esce sconfitta dal Camp Nou, ma con la testa ben alta per la prestazione fornita al cospetto di una squadra forte come il Barcellona. I nerazzurri dominano il primo tempo ma calano nella ripresa, subendo la rimonta firmata Luis Suarez, autore di una doppietta. AFP/LaPresse Un ...

Suarez ‘morde’ due volte - Inter tramortita e ribaltata dal Barcellona : Conte sopraffatto da Messi e dai rimorsi : La squadra nerazzurra esce sconfitta dal Camp Nou, la doppietta di Suarez ribalta l’iniziale svantaggio di Lautaro Martinez: prestazione comunque convincente degli uomini di Conte E’ un’Inter che esce a testa altissima dal Camp Nou, una squadra capace di mettere davvero in difficoltà il Barcellona sul proprio campo, andando in vantaggio e rischiando in tre occasioni di trovare il raddoppio. AFP/LaPresse Linee corte, ...

Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : i nerazzurri sognano con Martinez - la doppietta di Suarez gela gli uomini di Conte : L’Inter non è riuscita nell’impresa di battere il Barcellona al Camp Nou, i nerazzurri sono passati in vantaggio dopo due minuti con Lautaro Martinez e hanno sognato l’impresa per un’ora poi è saltata fuori la maggiore qualità dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1 grazie a una micidiale doppietta di Luis Suarez. Ora la rincorsa dell’Inter verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League ...

Sanità - Conte : “Interventi su ticket non sono in agenda domattina. Arco di tempo più ampio” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte frena il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Gli interventi sul super ticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina ma in un Arco di tempo più ampio“. Il premier da Cagliari della rimodulazione del ticket sanitario in base al reddito previsto da un ddl collegato alla Manovra. Martedì Speranza in un video su Facebook aveva annunciato che “al Consiglio dei ministri ...

Conte : "Gli Interventi sui ticket non sono in agenda adesso" : “Gli interventi sul super ticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina ma in un arco di tempo più ampio”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Conte ai giornalisti - durante la sua visita a Cagliari - sul tema della rimodulazione del ticket sanitario in base al reddito previsto da un ddl collegato alla Manovra.“Ricordo che il nostro progetto non scade a dicembre ma è da attuare nel corso della ...

Inter - le parole di Godin : “Conte ci trasmette la sua mentalità e la sua passione” : “Con Conte impariamo ogni giorno. È un processo quotidiano, soprattutto perché per noi è un allenatore nuovo. Per ora siamo in una fase di adattamento e sviluppo”. Così Diego Godin, difensore dell’Inter, in un’Intervista alla Uefa.com a poche ore dalla sfida di Champions League in casa del Barcellona. “l mister ci comunica i suoi concetti, ci fa capire come vuole che giochiamo, come deve lavorare la squadra e ...

CorSport : Conte sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

Antonio Conte - i cinque giorni della verità : Barcellona in Champions e Juventus in campionato per capire quanto vale l’Inter : Barcellona in Champions, Juventus in campionato: in cinque giorni l’Inter di Conte è chiamata a dare delle risposte sul proprio reale valore. Non uno snodo che deciderà la stagione, per carità, ma di certo un passaggio fondamentale per comprendere se l’entusiasmo delle prime giornate di Serie A potrà tradursi in fattori solidi su cui far poggiare concrete ambizioni di vittoria. Per comprendere l’importanza della doppia sfida in ...

Luigi Di Maio - la fronda Interna vuole dare la leadership a Giuseppe Conte. Spunta un documento segreto : Luigi Di Maio è sempre più solo. All'interno del Movimento 5 stelle, lacerato dai malumori, si fa largo il "partito di Giuseppe Conte". Una fronda di delusi che guarda a sinistra e vuole il premier come leader. Parlare di scissione è ancora prematuro ma non è detto che non avvenga. Alla Camera, riv

Champions Leauge – Conte carica l’Inter : “Lukaku infortunato - ma contro il Barcellona senza paura! E sulla Juventus…” : Antonio Conte carica l’Inter in vista del big match di Champions League contro il Barcellona: anche senza Lukaku i nerazzurri si giocheranno le proprie chance. Poi testa alla Juventus Due big match nel giro di pochi giorni: prima il Barcellona in Champions League, poi la ‘sfida scudetto’ contro la Juventus in campionato. Settimana di fuoco per l’Inter che dovrà dimostrare che il proprio inizio di stagione non sia ...

Barcellona-Inter - Conte in conferenza : l’infortunio di Lukaku - indicazioni anche su Sanchez : “La partita della vita e’ domani, poi sicuramente ci prepareremo per quella contro la Juve”. Sono le dichiarazioni difensore dell’Inter, Milan Skriniar, alla vigilia del match di domani sera in casa del Barcellona. “E’ bello affrontare Messi e Ronaldo, i piu’ forti al mondo, in pochi giorni. Bisogna essere pronti su tutto, anche se domani Messi non dovesse giocare il Barca ha tanti altri giocatori ...