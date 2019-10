Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down | “Non lasciate indietro nessuno”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno portato moltecondia raggiungere traguardi importanti. L’obiettivo oggi è far sì che quanto è alla portata di molti si trasformi in realtà per tutti. Con l’intento di dare voce alle reali esigenze e desideri, permettere di esprimere la propria opinione in modo libero e senza condizionamenti, Coorgrazie alla prima indaginerivolta acondi“Ora Parlo Io!” ha raccolto le esperienze di vita di centinaia di ragazzi e ragazze di ogni età. A oggi sono 650 i questionari compilati, un risultato ...

