Caso Consip | Lotti e Del Sette rinviati a giudizio 

Caso Consip - Lotti rinviato a giudizio per favoreggiamento : Insieme all'ex fedelissimo di Matteo Renzi, il gup Clementina Forleo ha deciso che debbano andare a processo anche l'ex comandante generale dell'Arma dei carabinieri Tullio Del Sette e il generale Saltalamacchia. In questo fascicolo era indagato per traffico di influenze anche...