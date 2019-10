Barcellona | Messi | “Grandissima Inter Con Griezmann nessun problema”

Barcellona-Inter - Messi si congratula con i nerazzurri : “una grandissima squadra - ci ha complicato la vita” : Messi sincero dopo la vittoria del Barcellona sull’Inter in Champions League: le parole dell’argentino Leo Messi ritrova finalmente il sorriso: al Camp Nou il calciatore argentino è tornato a giocare per 90 minuti e lo ha fatto nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League, contro l’Inter. “Finalmente una partita intera, sono contento di aver giocato per 90 minuti. Alla fine ero stanco perché mi manca ...

Suarez ‘morde’ due volte - Inter tramortita e ribaltata dal Barcellona : Conte sopraffatto da Messi e dai rimorsi : La squadra nerazzurra esce sconfitta dal Camp Nou, la doppietta di Suarez ribalta l’iniziale svantaggio di Lautaro Martinez: prestazione comunque convincente degli uomini di Conte E’ un’Inter che esce a testa altissima dal Camp Nou, una squadra capace di mettere davvero in difficoltà il Barcellona sul proprio campo, andando in vantaggio e rischiando in tre occasioni di trovare il raddoppio. AFP/LaPresse Linee corte, ...

Barcellona-Inter live - le formazioni ufficiali : c’è Messi : Barcellona-Inter live – E’ la sfida più bella ed affascinante di questo mercoledì di Champions. Al Camp Nou il Barcellona ospita la nuova Inter di Antonio Conte. I catalani alle prese con qualche assenza. Messi, che sembrava essere tra gli acciaccati, scende regolarmente in campo. Nerazzurri rinfrancati dalla cura del tecnico pugliese, primi in campionato a punteggio pieno ma col freno a mano tirato in Coppa per via del pari ...

Barcellona-Inter - Javier Zanetti : “Questa sfida ci dirà a che punto siamo. Messi? Spero recuperi” : ”Abbiamo avuto un grande inizio ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo”. Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, poco prima di partecipare al pranzo Uefa con Marotta, Antonello e i dirigenti del Barcellona, sulla sfida di stasera. I nerazzurri che devono fare punti dopo la brutta prova con lo Slavia Praga. ”E’ una partita ...

Barcellona – Dal dubbio Messi alle pericolosità dell’Inter - Valverdeammette : “è una squadra che è cambiata molto” : Valverde sincero alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: le parole dell’allenatore del Barcellona E’ tutto pronto per l’attesissima sfida di Champions League tra Barcellona e Inter: i nerazzurri di Conte sfideranno i blaugrana dopo un inizio stagionale in Serie A super positivo, ma non altrettanto nella competizione europea. Il Barcellona è ben consapevole della pericolosità dell’Inter: ...

Barcellona-Inter - Eto’o non ha dubbi : “sfida sbilanciata con Messi in campo. Conte? Ce ne sono pochi come lui” : L’ex attaccante di Inter e Barcellona ha parlato alla vigilia della sfida tra le sue due vecchie squadre, che si affronteranno al Camp Nou domani sera Domani sera si affronteranno al Camp Nou nella seconda giornata dei gironi di Champions League, dando vita ad una sfida che promette già spettacolo. Chi conosce bene sia Barcellona che Inter è Samuel Eto’o, unico giocatore a vincere campionato, coppa nazionale e Champions League ...

