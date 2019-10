Pass per Ragusa Ibla | prorogata validità

Incidente in Passerella per Kaia Gerber - resta col seno al vento : Kaia Gerber ha da poco compiuto 18 anni ed è più sexy che mai. Alla Paris Fashion Week lascia tutti a bocca aperta con un outfit sensualissimo sfoggiato in passerella. La figlia di Cindy Crawford cammina sicura sui tacchi vertiginosi, la giacca si apre e lascia intravedere il seno nudo.

PS5 e Shawn Layden : il presidente dei Worldwide Studios allontanato per una pessima gestione del Passaggio alla next-gen? : Nelle scorse ore ha preso piede un rumor piuttosto insistente e incentrato su una questione molto delicata perché riguarda il futuro prossimo di una delle compagnie chiave dell'industria videoludica: Sony. Tutto parte da una notizia estremamente importante della giornata di ieri: Shawn Layden dà l'addio a Sony.Il presidente dei Worldwide Studios era a tutti gli effetti una figura chiave dell'universo PlayStation anche a livello puramente ...

Genk – Club sforna campioni - da De Bruyne a Courtois Passando per Koulibaly : Genk – La squadra che affronterà il Napoli stasera, negli anni, ha sfornato campioni come De Bruyne ed il nostro Kalidou Koulibaly. Il Genk, nella sua storia recente è stato fucina di talenti diventati top-player nei rispettivi ruoli. La testata giornalistica “Gol di tacco a spillo” riporta: Cenni storici “Prosegue sulla scia dell’entusiasmo il percorso in Champions League del Napoli: dopo aver battuto il Liverpool ...

Mondiali Atletica 2019 – Missione compiuta per Tamberi - ‘Gimbo’ stacca il Pass per la finale del salto in alto : L’azzurro supera in scioltezza la semifinale del salto in alto, chiudendo al decimo posto con la misura di 2,29 Gianmarco Tamberi raggiunge il primo obiettivo dei suoi Mondiali di Atletica a Doha, l’azzurro infatti centra l’accesso alla finale del salto in alto chiudendo la semifinale al decimo posto. AFP/LaPresse Tornato in gara dopo una lunga assenza, ‘Gimbo‘ riesce a piazzarsi tra i migliori dodici del ...

Modà - il ritorno con l’album ‘Testa o Croce’. Kekko : “Ecco perché tre grandi radio non ci Passano. Canzoni scritte da altri? Non le canto - questione di credibilità” : “Testa o croce” è un po’ sfidare il destino, rappresenta una scommessa e anche il rischio. E’ quello che ha fatto Kekko Silvestre con i suoi Modà e l’album omonimo che esce il 4 ottobre e nasce sotto una nuova luce. Infatti con “Passione Maledetta”, uscito quattro anni fa, si è chiusa l’esperienza unica e irripetibile con l’etichetta Ultrasuoni che vedeva riunite tre grandi radio: RTL 102.5, RDS e radio Italia. ...

Cadono due teste al Credit Suisse per i pedinamenti del manager Passato a Ubs : Al Credit Suisse Cadono due teste per la vicenda del pedinamento di Iqbal Khan, top manager passato alla rivale Ubs. A lasciare, con effetto immediato, sono il chief operating officer Pierre-Olivier Bouée e il responsabile della sicurezza Remo Boccali. Il chief executive officer di Credit Suisse, TidjaneThiam, rimane invece al suo posto

MotoGp – Jorge Lorenzo in Thailandia per migliorare : “ad Aragon abbiamo avuto un buon Passo e…” : Jorge Lorenzo ha intenzione di far bene a Buriram: il maiorchino punta a migliorarsi ancora al Gp della Thailandia E’ tutto pronto a Buriram per il Gp della Thailandia: inizia finalmente il tour extra europeo della MotoGp, con Marquez che già si gioca il primo match point. In terra thailandese proverà a fa bene Jorge Lorenzo, reduce da una stagione complicata: “l’anno scorso non ho avuto il miglior weekend in Thailandia a ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le stelle. Da Biles a Melnikova - Passando per Derwael e Liu. Le Downie e l’infinita Chusovitina : Ci avviciniamo a grandi passi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Conosciamo da vicino tutte le stelle straniere (femminili) che regaleranno grande spettacolo in terra teutonica. Simone Biles è naturalmente la ragazza più attesa, la Reginetta della Polvere di Magnesio, la più forte ginnasta di tutti i tempi che si presenta per andare a caccia del record assoluto di medaglie ...

Formula 1 - Jos Verstappen a gamba tesa sulla Red Bull : “Max può lottare per il Mondiale - ma di questo Passo…” : Il padre del pilota Red Bull ha lanciato una frecciatina al team di Milton Keynes, chiedendo uno sforzo maggiore per colmare il gap da Mercedes e Ferrari La crescita di Max Verstappen è evidente, quella della Red Bull invece un po’ meno. Il team di Milton Keynes sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, subendo lo scatto della Ferrari e la solidità della Mercedes, al momento nettamente più avanti della scuderia ...

Perché dovreste Passare a un Pixel 4? Ve lo dice Google con questi video : Il team di Google è consapevole che addetti ai lavori e appassionati di tecnologia ormai sanno cosa attendersi dalla serie Google Pixel 4 e, pertanto, senza aspettare la loro presentazione ufficiale ha già dato il via alla nuova campagna pubblicitaria #SwitchtoPixel. A differenza di quella dello scorso anno, dedicata soprattutto agli utenti iPhone (ai quali veniva “consigliato” di passare al Google Pixel 3), la nuova campagna del ...

Tumori - Passi avanti per biopsia liquida : rileva 20 tipi di cancro : Secondo gli ultimi studi basterebbero poche gocce di sangue per identificare la presenza di una ventina di Tumori

Palermo : in volo per Dublino con Passaporti falsi - arrestati tre georgiani : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Tre cittadini georgiani sono stati arrestati all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo mentre tentavano di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino con documenti falsi. I tre avevano già avviato le operazioni di imbarco su un volo di linea internazionale esibendo tre

Pedemontana - raffica di ingiunzioni per il mancato pagamento del pedaggio. Ma nella rete finiscono anche utenti TelePass : Sono centinaia gli automobilisti bergamaschi e comaschi che in questi giorni si sono ritrovati nella buca delle lettere un sollecito di pagamento di Pedemontana. La società guidata dall’ex ministro Roberto Castelli, concessionaria delle tratte autostradali (A36, A59 e A60) che attraversano le province di Monza-Brianza, Como e Varese, ha risposto con un “pugno di ferro” contro gli utenti che non hanno pagato il pedaggio. I ...

Tumori : Passi avanti per la biopsia liquida - rileva 20 tipi di cancro : Al Congresso della Società europea di oncologia medica in corso a Barcellona sono stati presentati diversi studi sulla biopsia liquida: un nuovo esame – ancora sperimentale – ha dimostrato di riconoscere circa 20 tipi di cancro con un alto grado di precisione, secondo quanto spiegato dai ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute. Il test ha impiegato una tecnologia avanzata di sequenziamento per sondare il Dna alla ricerca di ...