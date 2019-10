L’umanità produce anidride carbonica 100 volte in più di tutti i vulcani sulla Terra

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Le attività antropiche producono fino a 100più emissioni di carbonio rispetto apresenti sul nostro pianeta. A riferirlo sulle pagine della rivista Elements è uno nuovo studio del Deep Carbon Observatory, composto da un team internazionale di 500 ricercatori, nel quale viene descritto in che modo l’, il gas serra responsabile del riscaldamento globale, viene immagazzinata, emessa e riassorbita sia dai processi naturali che da quelli artificiali. Nello studio, durato circa dieci anni, i ricercatori hanno scoperto che le emissioni diprodotte dalle attività antropiche superano in modo significativo quelle provenienti dai, considerati uno dei principali responsabili del cambiamento climatico. Dai loro risultati, infatti, è emerso che solamente due decimi dell’1% del carbonio totale della, circa 43.500 ...

