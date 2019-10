In cerca di una soluzione “pro” per il backup e non solo? Ecco Gnarbox 2 0

Red Dead Online – la famiglia Owlhoot : una banda di ricercati sadici e senza cuore : Responsabili degli efferati omicidi di innumerevoli viaggiatori innocenti, sulla testa dei principali membri della famiglia Owlhoot è stata posta una taglia, con effetto immediato. Attualmente operante nel Rio Bravo, questa famigerata banda di desperados è ricercata per molteplici accuse di barbarie e omicidi nei dintorni del Benedict Pass. È imperativo e di massima urgenza che questi pericolosi criminali ...

Poweramp v3 si aggiorna con tantissime novità tra cui una nuova opzione di ricerca e nuovi font : La build 842 di Poweramp v3 porta moltissime novità al lettore musicale più personalizzabile sul Google Play Store: gli sviluppatori di quest’app continuano ad aggiungere funzionalità dopo funzionalità, come il recente supporto ad Android Auto e una migliorata integrazione con l’Assistente Google, ma oggi forse si sono superati. La lista è lunga, per cui bando alle ciance ed ecco qui il changelog: nuovi font scalabili con le ...

Una società specializzata in viaggi di lusso sta cercando un instagrammer per un tour gratuito della Grecia : Un tour della Grecia. Completamente gratuito. La società Unforgettable Greece cerca un instagrammer che per 9 notti soggiorni in esclusivi alberghi e condivida i suoi scatti sui social. Le tappe del viaggio sono Atene, Mikonos, Santorini e Creta. Il fortunato vincitore potrà portare con sé un amico.L’unica condizione da rispettare è il mezzo attraverso cui fotografare le stanze degli hotel in cui si ...

Il segreto - spoiler del 30 settembre : Isaac alla ricerca di Alvaro per vendicare la Laguna : Un nuovo appuntamento con la soap Il segreto attende i telespettatori nel corso del pomeriggio di lunedì 30 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Molti colpi di scena e intrighi terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica, soprattutto dopo quanto accaduto ad Elsa la quale, come sappiamo, è stata ingannata e tradita dal suo promesso sposo. Il dottor Alvaro infatti è fuggito proprio il giorno delle nozze, lasciandola ...

cercasi 5 volontari per una Missione in Antartide : Per questa Missione in Antartide Non sono richieste qualifiche formali, ma piuttosto uno spirito d’avventura Antarctic Sabbatical, un’opportunità senza precedenti per 5 appassionati di volare nel continente più remoto della Terra e unirsi, nel mese di dicembre, alla scienziata Kirstie Jones-Williams in una Missione di ricerca scientifica unica nel suo genere. I 5 scienziati volontari […] L'articolo Cercasi 5 volontari per una Missione in ...

La passione per i videogiochi associata a un futuro da hacker e cybercriminali? Ecco i risultati di una ricerca : Una nuova ricerca condotta dalla Michigan State University ha identificato le caratteristiche e i comportamenti nei giovani che potrebbero portarli con maggiore facilità sulla strada dell'hacking e in generale del cyber-crimine. A quanto pare tra i tratti più comuni ci sono "l'ossessione per i videogiochi e il frequentare cattive compagnie.""Conosciamo molto bene lo scopo e la minaccia dell'hacking, ma il problema è che non sapevamo esattamente ...

Cambiamento climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra una ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

Anticipazioni 'Una vita' al 5 ottobre : Samuel cerca di risanare le sue finanze : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", nata dalla penna della stessa autrice de "Il Segreto", Aurora Guerra. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 29 settembre al 5 ottobre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al ritorno di Ursula, all'operazione di Liberto, ai problemi finanziari ...

Una bambina di 10 anni ha cercato di uccidersi a Roma : Voleva togliersi la vita a soli 10 anni, per cause ancora da accertare, ma è stata salvata in extremis da due poliziotte libere dal servizio. E' successo a Roma, dove una bambina si è sporta dal balcone al terzo piano per lanciarsi. A trarla in salvo, due poliziotte della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, libere dal servizio, una volta entrate nell'appartamento, l'hanno afferrata stringendola a loro. Le due donne erano ...

Antartide - Airbnb cerca 5 volontari per una missione : Ti piacerebbe andare in Antartide? Airbnb e Ocean Conservancy hanno annunciato il programma Antarctic Sabbatical, un'opportunità senza precedenti per 5 appassionati di volare nel continente più remoto della Terra e unirsi, nel mese di dicembre, alla scienziata Kirstie Jones-Williams in una missione di ricerca scientifica unica nel suo genere. Obiettivo: scoprire e analizzare il grado di penetrazione delle microplastiche nel suolo dell'Antartide. ...

Pfas : al via una grande ricerca Usa per studiarne gli effetti : Coinvolgerà ben sette università lo studio che negli Stati Uniti i Centri per il controllo delle malattie (Cdc) e l’Agenzia per il registro delle sostanze tossiche e malattie (Atsdr) hanno deciso di finanziare per studiare gli effetti sulla salute del consumo di acqua potabile contaminata da Pfas, sostanze largamente utilizzate, ad esempio in alcuni cosmetici, in molti attrezzi da cucina, o ancora per rendere impermeabili i vestiti e ...

Noi - vagabondi in cerca di una speranza. Ultimi racconti (magistrali) di Johnson - : Gian Paolo Serino Cinque storie postume per sigillare per sempre una carriera straordinaria U n minimalista hardcore capace di sintetizzare in una frase ciò che gli altri scrittori non sono capaci di scrivere nemmeno in un capitolo: è Denis Johnson che arriva da oggi nelle librerie con La generosità della sirena (traduzione di Silvia Pareschi, Einaudi, pp. 168, euro 18). Cinque racconti che sono il testamento umano e letterario di ...

Batterie che durano di più e si ricaricano più velocemente grazie a una ricerca della Purdue University : Smartphone, smartwatch e gadget tecnologici in generale sono sempre più sofisticati, ma la loro autonomia continua a deludere. Auricolari wireless che riproducono musica solo per poche ore, notebook che non permettono di lavorare per un giorno intero, eccetera. Il punto è che l’autonomia dipende da quanti ioni di litio possono essere conservati nel materiale con cui sono realizzati gli elettrodi negativi della batteria. Se la batteria ...

Ragazzo cerca d’imitare giochi di 50 sfumature di grigio ma viene ritrovato in una fattoria impiccato : E’ finita molto male per un Ragazzo di 23 anni Toby Rose che aveva letto il libro “50 sfumature di grigio” e aveva in mente di imitare con la ragazza qualche gioco descritto nel best seller . Il Ragazzo era dato per disperso ma poi è stato ritrovato in una fattoria con gli arti legati e impiccato. Il 23enne, come riferito dal medico legale, aveva confidato alla ragazza Jade Wilkins che il libro “50 sfumature di grigio” gli era ...