Festa dell' Angelo Custode oggi a Ragusa

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante maniFestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...

Le origini della Festa dei nonni : immagini e frasi per gli auguri il 2 ottobre : Quali sono le esatte origini della Festa dei nonni? Perché questa ricorrenza, relativamente nuova per l'Italia, si celebra nel giorno 2 ottobre e non magari in altra data del calendario? Gli auguri in immagini e frasi per nonni più o meno giovani, fra meno di 24 ore, correranno anche sui social WhatsApp: meglio dunque non lasciarsi cogliere impreparati per la sfida all'originalità. Si parte appunto dalle vere origini della Festa dei nonni ...

Bologna - l’arcivescovo Zuppi lancia il tortellino al pollo per i musulmani in occasione della Festa di San Petronio : Ricotta, parmigiano, uova e carne di pollo al posto di prosciutto, mortadella e lombo. L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi ‘buona’ anche anziani che vogliono stare leggere e per i musulmani che non possono mangiarlo, fa prevedibilmente insorgere il ...

Hong Kong - media : “ManiFestante colpito al torace con un proiettile durante le proteste per i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese” : Spray al peperoncino, idranti e lacrimogeni. E un manifestante colpito al torace da un proiettile esploso, riportano i media locali, dalle forze di polizia. L’altra faccia delle celebrazioni per il 70esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese sono le proteste e gli scontri andati in scena a Hong Kong. che hanno costretto il governo a dichiarare “allerta rossa” e a evacuare il Parlamento. Tutto è iniziato quando gli ...

Giornata Mondiale dell’anziano e Festa dei nonni - SIOT : attenti alle fratture - importante invecchiare bene : Una due giorni dedicata alla terza età. Oggi ricorre infatti la Giornata Internazionale delle persone anziane, mentre domani si celebra la festa dei nonni, che Papa Francesco definisce ‘nostra forza e nostra saggezza’. E’ proprio in questa fase della vita che bisogna stare molto attenti alla salute delle proprie ossa: ne è convinta la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, che si sofferma sulla pericolosità delle fratture per ...

La Procura indaga sull’Universiade. Chiesti all’Aru gli atti della maniFestazione : La Procura indaga sull’Universiade. Già da un po’, secondo quanto scrive Repubblica Napoli. Anche se sottotraccia. La novità, adesso, è che i pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele, del Pool Reati contro la pubblica amministrazione coordinato dal Procuratore capo Giovanni Melillo, hanno chiesto all’Aru gli atti della manifestazione. Due gli aspetti che intendono approfondire. La scelta di ospitare il villaggio a bordo ...

La Festa di Condé Nast a Parigi nel segno del talento (e delle sfide che ci aspettano) : Alexandra Bondi De Antoni- Liam Freeman- Julia HobbsAlex HarringtonAliciaParro - Alberto MorenoAlexia Koronaiou -Thaleia Karafyllidou - Anna WintourANastasia BarbieriAndrea Ketterer - Masha Fedorova - Daniela PaudiceAngelica Cheung- Ford Laosuksri- Nichapat Suphap- Edward EnninfuAnita GigovskayaAnita Gigovskaya - Karina Dobrovorskaya - Daniela FalcaoAnders Christian MadsenAnna Wintour Leslie Sun Anya Ziourova - AnnaWintourAnna Dello ...

Jennifer Lopez - la Festa di fidanzamento ufficiale (prima delle nozze con Alex Rodriguez) : JLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeUna festa elegante ma soprattutto una grande festa di famiglia. Mesi dopo la proposta, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno festeggiato il fidanzamento ufficiale con una cena a Los Angeles. Lei, 50 anni, lui, 44 anni, hanno annunciato di voler ...

Al via a Ragusa la Festa della Madonna del Rosario : Al via a Ragusa nella chiesa dell' Ecce Homo, con l’esposizione del simulacro, la festa della Madonna del Rosario. Tante iniziative in programma

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la Festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Le foto delle maniFestazioni italiane di Fridays for Future : I giovani di tutto il mondo si sono dati appuntamento in piazza venerdì 27 settembre per chiedere alla politica una mobilitazione reale e tempestiva a tutela dell’ambiente. Sono oltre 180 le città italiane che si stanno animando in queste ore grazie agli eventi organizzati da Fridays for Future, il movimento di protesta e sensibilizzazione che deve le sue origini all’attivista sedicenne Greta Thunberg. Si tratta del terzo sciopero ...

Greta Thunberg - Massimo Cacciari durissimo : "Ideologia dell'incompetenza - maniFestazione patetica" : Sempre, o quasi, fuori dal coro. Si parla di Massimo Cacciari, il filosofo vicino al Pd, il quale prende le distanze dal fenomeno-Greta Thunberg. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera in cui afferma, chiaro e tondo: "Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. Siamo all'

Operazione Last Banner - emessi 38 Daspo record ai tifosi della Juve : il clamoroso retroscena sulla Festa scudetto : Storiche decisioni del questore di Torino che ha irrogato 38 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras della Juventus coinvolti nell’Operazione ‘Last Banner’ condotta dalla polizia nei giorni scorsi. Si tratta di provvedimenti storici, per la prima volta sono stati emessi provvedimenti di durata decennale, la conferenza stampa è prevista alle 10.30 in questura a Torino. E come riporta la ‘Gazzetta dello ...

Atletica - Mondiali 2019 : le stelle della maniFestazione. Coleman - Lyles - Lasitskene - Hassan - Warholm : parata di fenomeni : Oggi incominciano i Mondiali 2019 di Atletica leggera, la rassegna iridata è uscita dalla consueta collocazione estiva e ha trovato spazio in questa finestra di inizio autunno. Il motivo è molto chiaro: si gareggia a Doha, capitale del Qatar famosa per il suo caldo torrido che farà capolino anche in questa stagione e che metterà a durissima prova tutti gli atleti impegnati, proprio per queste motivo le prove su strada si correranno di notte (la ...