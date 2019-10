Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il difensore Simone

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con l’attaccante Nino Pinna : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la quinta tappa della lunga scalata al campionato di serie D, girone D. Si gioca domenica prossima (ore 15), sull’erba amica dello stadio Vanni Sanna di Sassari. Si torna in campo dopo una settimana di lavoro intenso in palestra e sul sintetico di via Leoncavallo. Si affronta un avversario reduce dal 3-1 casalingo rifilato al Ladispoli, 6 punti in classifica e ambizioni da parte ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con l’attaccante Daniele Molino : Il Sassari calcio Latte Dolce supera l’esame Arzachena e continua la sua corsa. Un esame tosto al di là del risultato ottenuto al termine dei 90′ regolamentari – 2-4 il punteggio finale – perché si giocava in trasferta, sotto una cappa di caldo e contro un’Arzachena che non è certo una squadra candidata al ruolo di vittima sacrificale, anzi. L’undici messo in campo da mister Stefano Udassi ha mostrato qualità, ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Palla a mister Stefano Udassi verso la sfida tutta sarda all’Arzachena : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a giocare la seconda sfida tutta sarda – terza contando anche la Coppa Italia – della stagione 2019-2020. Una stagione appena agli inizi, dato che siamo appena alla quarta giornata di andata del campionato di serie D girone G, ma che già mette sul piatto spunti e match interessanti come quello che i biancocelesti giocheranno domenica alle ore 16 in Gallura contro l’Arzachena. Progetto ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Francesco Virdis torna a vestire la maglia biancoceleste [FOTO] : Francesco Virdis è ufficialmente un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio odierno, Virdis è ora atteso a Sassari già nelle prossime ore. La società ha scelto di puntare un elemento di rodata esperienza e comprovato valore, giocatore che già una stagione fa aveva vissuto una pur breve esperienza in maglia biancoceleste e che torna ora al Sassari calcio Latte Dolce determinato ad accettare la ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il centrocampista Giovanni Piga [FOTO] : Giovanni Piga, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce si racconta: «Superare una sconfitta non è mai facile, semplicemente perché perdere non piace a nessuno, tantomeno a chi fa sport e si impegna per ottenere risultati. La sconfitta però, meritata o immeritata che sia, fa purtroppo parte del gioco: noi abbiamo un percorso da seguire, andiamo avanti per la nostra strada e sono sicuro riusciremo ad ottenere qualcosa di importante. ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con capitan Marco Cabeccia verso l’esordio in Campionato : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a fare il suo esordio stagionale nel Campionato di serie D 2019 – 2020. Dopo la prima gara ufficiale disputata domenica scorsa in Coppa Italia – pareggio al 90′ e sconfitta ai rigori nella stra cittadina con la Torres – il calendario del girone G propone subito una replica offrendo occasione di pronto riscatto: domenica alle 18 infatti biancocelesti e rossoblù incroceranno nuovamente le loro ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Settimana di lavoro in città - voci dal ritiro biancoceleste [FOTO] : Il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a chiudere la sua terza Settimana di lavoro pre campionato. Dal Golfo dell’Asinara al sintetico di Latte Dolce, tana biancoceleste che da martedì scorso ha riabbracciato il team e lo accompagnerà sino a questo nuovo inizio, il quarto consecutivo alla ribalta della quarta serie nazionale. Fra sedute in palestra, allenamenti in campo agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, ...

