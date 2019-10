MotoGp | nuova ‘coltellata’ di Pit Beirer nei confronti di Zarco | “mai visto uno come lui

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

MotoGp - Viñales al top senza concentrarsi sul time-attack : “stiamo esplorando la nuova M1 - ottimo feeling” : Lo spagnolo ha ammesso di non aver cercato il time-attack, concentrandosi su altre parti della moto per continuare a migliorarla Inizio davvero sfavillante per Maverick Viñales ad Aragon, lo spagnolo ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, dopo il secondo posto ottenuto al mattino dietro Marc Marquez. AFP/LaPresse Una prestazione convincente arrivata senza spingere a fondo, come ammesso dall’ex Suzuki a fine ...

Gara MotoGp e adrenalina nella nuova capsule collection di Diesel e Alpinestars : L'alta velocità della Gara MotoGP è sempre stata una delle più grandi ispirazioni di Diesel sin da quando, nel 1980, l'azienda sponsorizzò alcune gare motociclistiche: ora, per celebrare la maestria dell'abbigliamento tecnico in pelle e l'immaginario adrenalinico di cui è protagonista, il brand ha lanciato una nuova collaborazione con Alpinestars, celebre firma che ha conquistato il settore grazie ...

Tutte le date del calendario di MotoGp 2020 : dalla nuova gara in Finlandia alle ultime novità : I team di MotoGp hanno ricevuto la prima bozza del calendario MotoGp 2020 che verrà presto pubblicato: arriva la nuova tappa in Finlandia, la corsa in Thailandia cambia data La lotta per il campionato 2019 entra nel vivo, ma i team di MotoGp possono già dare il primo sguardo a quel che sarà il 2020 della classe regina delle due ruote. Le scuderie hanno ricevuto la prima bozza del calendario di MotoGp 2020 che presto verrà pubblicato in via ...

BMW - La M8 Competition è la nuova safety car della MotoGp : La nuova safety car della MotoGP è una BMW M8, per giunta nella sua veste più estrema: la versione Competition che porta a 625 cavalli (contro i 600 standard) la potenza massima del V8 M Twin Power Turbo da 4.4 litri nascosto nel cofano. Con la divisa da arbitro della massima serie motociclistica, la sportiva bavarese ha debuttato il week-end scorso sul circuito del Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio d'Austria. Roll cage e lampeggianti. ...

MotoGp – Dovizioso accorcia le distanze - Marquez gestisce il vantaggio : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez si conferma leader, ma Dovizioso gli rosicchia qualche punto: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un finale di fuoco oggi al Red Bull Ring: Andrea Dovizioso ha beffato Marc Marquez ancora una volta all’ultima curva, andandosi a prendere una vittoria speciale al Gp d’Austria. Terzo posto per un fantastico Fabio Quartararo, seguito dai piloti del team ufficiale Yamaha Valentino Rossi e Vinales. La vittoria di ...

VIDEO MotoGp - nuova carena per la Honda nel GP d’Austria : ali sull’anteriore per Marquez : nuova carena per la Honda in occasione del GP d’Austria, sulla moto di Marquez compaiono due alette all’anteriore, la bocca ha una forma differente. Di seguito il VIDEO della nuova carena della Honda per il GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo tracciato di Spielberg. VIDEO nuova carena Honda MARC Marquez: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp – Test Brno - la M1 nuova non interessa a Vinales : “ho completato pochi giri per un motivo preciso…” : Il pilota spagnolo ha commentato le novità portate a Brno dalla Yamaha per i Test, preferendo però concentrarsi sul prossimo Gran Premio in Austria Tante novità ma sensazioni contrastanti in casa Yamaha dopo la giornata di Test a Brno, Maverick Viñales e Valentino Rossi hanno portato in pista una M1 rivoluzionata, fornendo però feedback non particolarmente esaltanti. AFP/LaPeresse Lo spagnolo in particolare ha preferito concentrarsi sulla ...

MotoGp – Dovizioso lavora sodo a Brno : “provato forcellone e carena nuova. La Ducati sta facendo pressioni ma…” : Dopo il secondo posto ottenuto nella gara di ieri, Andrea Dovizioso torna in pista nei test del lunedì a Brno: il pilota Ducati alle prese con un nuovo forcellone e le prove comparative fra vecchia e nuova carena Ieri ha ottenuto un buon secondo posto nella gara del Gp della Repubblica Ceca, mentre quest’oggi Andrea Dovizioso è sceso nuovamente in pista a Brno per testare alcune novità sulla sua moto. Il pilota della Ducati ha chiuso ...