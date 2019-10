Halo Infinite | 343 Industries presenta uno dei doppiatori del gioco | ovveroun carlino!

Halo Infinite avrà microtransazioni per la personalizzazione estetica - no alle casse premio? : Halo Infinite potrebbe dire di no alle casse premio, in favore delle microtransazioni volte solamente alla personalizzazione del proprio personaggio.Come possiamo vedere in un annuncio di lavoro pubblicato da 343 Industries, lo studio sta cercando un Live Design e nell'annuncio di lavoro possiamo vedere niente meno che un riferimento alle microtransazioni del titolo.Halo Infinite è ormai in dirittura d'arrivo per le console di prossima ...

Il creative director di Halo : Infinite lascia 343 Industries : 343 Industries perde un importante elemento del suo organico di lavoro. Come possiamo vedere infatti, il creative director di Halo Infinite ha preso una decisione difficile, ovvero lasciare la casa di sviluppo presso cui ha lavorato per molti anni.Ricordiamo infatti come il creative director, di nome Tim Longo, aveva lavorato su Halo 5. Stando alle indiscrezioni non confermato giunteci, la rottura tra Tim Longo e 343 Industries potrebbero essere ...

Halo Infinite avrà un universo immenso con scenari tutti da esplorare : Nonostante sappiamo ancora poche cose riguardanti Halo Infinite, il gioco promette di reinventare totalmente il franchise in termini di gameplay ma anche di esplorazione e scenario.Durante una recente intervista, il boss di Xbox Game Studios Matt Booty ha parlato dell'imminente sparatutto in prima persona di 343 Industries e di come il team stia pianificando il gioco in modo da renderlo molto più vasto."Penso che la prima cosa interessante ...