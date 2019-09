Spogliarellista riceve in eredità 250 mila euro da un suo vecchio cliente e decide di

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Unaha avuto la fortuna di conoscere un uomo che le ha dato la possibilità di cambiare vita. La giovane e bellissima donna si chiama Veronica Beckham di 34 anni. La donna ha conosciuto nella sua carriera daun uomo che si chiamava Micky Liu, un ex dirigente di un’emittente televisiva degli Stati Uniti d’America. L’uomo ha deciso, senza dire nulla a nessuno, di intestare una polizza assicurativa per il valore di 250proprio a Veronica Beckham. Alla lettura del testamento la grande sorpresa per tutti. Soprattutto per i famigliari dell’ex dirigente che hanno subito impugnato il testamento di Micky Liu. La donna ha ricevuto l’erdità e ha deciso di cambiare vita e diventare una stilista. Come racconta il New York Post, i famigliari del defunto, Micky Liu era morto a soli 51 anni, tentarono in ...