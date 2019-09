Licenziamento giusta causa | diritti e doveri di dipendente e datore di lavoro

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 30 settembre 2019)didiCerchiamo di capire in che cosa consiste esattamente il, che coinvolge direttamentedio azienda e singolo lavoratore. Spesso infatti se ne parla, ma senza evidenziarne con chiarezza i dettagli rilevanti. Vediamoli. Se ti interessa saperne di più circa la possibilità di licenziare l’invalido civile Inps e chi rischia, clicca qui.: di che si tratta e come distinguerlo Preliminarmente chiariamo che, quando si verte in materia di, non ci si deve assolutamente confondere con l’ipotesi delle dimissioni del lavoratore: queste infatti si caratterizzano per l’intenzione di interrompere il rapporto, ma da parte del solo. Inoltre, in tema di rottura del rapporto disu volontà del ...

Carlo213Ge : @ConcreteRaw @VotaSpartaco Insultare è un, brutto, modo di esprimersi. Infatti esiste il reato di ingiurie. Che ga… - FreakManVirtue : @ConcreteRaw @Carlo213Ge @VotaSpartaco Non è nemmeno una giusta causa di licenziamento - theflex96 : @DoctorWho744 @Corriere La società evidentemente ha valutato il licenziamento come provvedimento più adeguato. L'al… -