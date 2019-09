Def | Conte avverte i renziani | ‘no a giochini | qui per fare le cose’

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Def : da pasta a latte - Conte punta a taglio Iva per beni prima necessità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Pane, pasta, latte e, più in generale, beni di prima necessità. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier, Giuseppe Conte, starebbe lavorando in filo diretto con il Mef soprattutto per ‘sforbiciare’ l’Iva a questo tipo di prodotti -portandola dal 4 all’1%- una mano tesa alle classi più disagiate. Per favorirle, si sta studiando anche l’ipotesi di fornire -ai meno ...

Manovra - Conte : “Il rapporto Deficit/Pil sarà sopra il 2%” : Il presidente del Consiglio Conte, prima del Consiglio dei ministri che approverà la nota d'aggiornamento al Def, ha risposto alle domande di Skuola.net. Il premier si è detto favorevole all'abbassamento della soglia per il voto a 16 anni: "I nostri ragazzi credo che a 16 abbiano tutta la maturità psicofisica per votare. In astratto, poi, perché magari a 50 anni uno non la ha. Ma abbassarla a 16 ci sta"Continua a leggere

**Def : Conte - ‘non c’è tassa su merendine’** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Nel documento che approviamo oggi non abbiamo considerato di tassare le merendine”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Skuola.net. “Detto questo c’è un problema di corretta alimentazione che anche il governo si pone: mi piacerebbe introdurre meccanismi incentivanti verso il consumo di frutta fresca, latte, dei prodotti della dieta mediterranea per contrastare le abitudini ...

Def : Conte - rapporto Deficit/Pil sarà numerino un po’ alto : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Oggi scriveremo il numerino che indica il rapporto deficit/pil, non posso anticipare nulla, ma sarà un po’ alto, sopra il due”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in diretta su ‘Skuola.net’. L'articolo Def: Conte, rapporto deficit/Pil sarà numerino un po’ alto sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte tratta con l’Ue per alzare il Deficit. E avverte : “I dazi di Trump ci fanno male” : Domani il varo del Def. Visco (Bankitalia): “Bene la Bce, ma i governi agiscano per favorire la crescita”

Conte : "Da Malta svolta non Definitiva - non dismetto il decreto sicurezza" : Dal vertice di Malta è arrivata "una svolta significativa ma non definitiva" sui migranti: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato su questo tema da Stampa, Repubblica e Fatto Quotidiano. "Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili", ha sottolineato il premier, "c'è stata grande disponibilita'" anche sui porti alternativi che saranno "i ...

Conte : «Giù tasse a redditi medio-bassi e a imprese. Al lavoro per investimenti verdi fuori da Deficit» : «Le risorse reperite» da calo dello spread, lotta all'evasione, tax expenditures e spending review «potranno contribuire a una significativa riduzione del carico fiscale su...

Ambiente - Conte : “Chiederemo a Ue lo scomputo degli investimenti verdi da calcolo Deficit” : “Europa, Mezzogiorno e Ambiente sono opportunità essenziali da cogliere all’interno di una nuova stagione riformatrice che ho l’onere e l’onore di avviare come presidente del Consiglio. Non si tratta di questioni separate l’una dall’altra”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari. “Le parole economia ed ecologia hanno una radice etimologica comune di origine greca, oikos appunto, che ci richiama ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Confindustria al governo Conte : “Non chieda più Deficit all’Europa” : Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parla dal Forum Ambrosetti di Cernobbio e si dice ottimista sul futuro del governo Conte bis, ma avverte Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista della manovra: "La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente".Continua a leggere

Conte 2 - Cottarelli : “Incertezza governo gialloverde ci costerà 20 miliardi nel prossimo anno. Priorità? Evitare aumento Deficit” : “L’incertezza negli ultimi 14 mesi ci costerà più o meno, nei prossimi anni, tra i 18 e i 20 miliardi di euro, perché abbiamo diversi titoli che sono stati emessi a uno spread più alto di quello che prevaleva a inizio maggio 2018″. Sono le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, rispondendo a una domanda del conduttore, Alberto ...