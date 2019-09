Conte ai renziani | “No a giochini”

Def : Conte avverte i renziani - ‘no a giochini - qui per fare le cose’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un monito, ma anche un altolà a chi vorrebbe far passare il suo governo come un esecutivo pronto ad alzare l’Iva, e dunque in procinto di aumentare le tasse. A quanto apprende l’Adnkronos, ieri nel teso vertice di maggioranza andato in scena nella notte a Palazzo Chigi sulla nota di aggiornamento del Def, il premier Giuseppe Conte è intervenuto sui rapporti tra dem e renziani di Italia Viva, ...

La corsa al versamento dei renziani : Conte apre la crisi di Governo - è boom di donazioni ai Comitati dell'ex premier : Una corsa allo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle sole donazioni dei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova “cosa” di Matteo Renzi. Una solerzia sospetta se si incrociano le date dei versamenti con il calendario. ...

Governo - nessun toscano nel Conte 2. I renziani attaccano : “Nel Pd purga”. Nazareno : “Tra i loro nomi nessuno dalla Toscana” : In tanti avranno pensato a Boris, la fortunata serie televisiva di Fox. “Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice ‘la mi’ mamma’, ‘il mi’ babbo’, ‘passami la harne… la harta… eh? Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese”, diceva a un certo punto Stanis Larochelle, cioè Pietro ...

Nel Conte 2 - otto renziani ma brucia assenza Toscana. Regioni - prove Pd-M5s : I renziani ottengono cinque incarichi di sottogoverno che, sommati a tre ministri, fanno otto esponenti nel governo Conte II. Eppure l'area che fa capo all'ex segretario non rinuncia a pungolare la segreteria accusata di voler consumare una "vendetta contro Renzi". Motivo dell'alzata di scudi, a scorrere le dichiarazioni, sarebbe la mancata rappresentanza della Toscana, regione del leader e della gran parte dei suoi fedelissimi, nella compagine ...

Renziani di ferro e dem d'ordinanza - area Fico e fedelissimi di Di Maio : la mappa delle correnti del Conte Bis : Dem di ordinanza, Renziani moderati o di ferro, ex Pd e zingarettiani, fedelissimi di Luigi Di Maio ma anche una leggera presenza dell’area Fico, e infine uomini e donne che hanno il gradimento del Colle più alto. Il secondo Governo di quella che per la vulgata è la Terza Repubblica non disdegna la grammatica della Prima. correnti, aree e personalità di raccordo all’interno dei partiti che hanno deciso di dar ...

"Sostegno a Zingaretti - anche con sì a Conte". I renziani fanno sapere... : “Totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no”. È quanto affermano all’Ansa fonti qualificate renziane, commentando quanto emerso dopo la nuova telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti.Le stesse fonti sottolineano il “compiacimento” per aver “dato l’assist che ha messo in difficoltà Salvini” ed evitato la corsa al voto. Ora ...