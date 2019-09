Con Ottobre torna l’Ora Solare | dopo 7 mesi di Ora Legale | info utili e curiosità

Buongiorno e Buon Ottobre 2019! Le più belle IMMAGINI e GIF da Condividere oggi : Buongiorno, Buon Mese di Ottobre 2019! E’ il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale, della primavera nell’emisfero australe. Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Il 2 Ottobre ricorre la Festa dei Nonni e la solennità degli Angeli Custodi. Il 31 Ottobre si ...

Ministero della Salute : bando di Concorso per dirigenti sanitari - scadenza 28 ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nella giornata del 27 settembre 2019, un nuovo bando pubblico mirato all'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale dirigenziale sanitario medico da destinare alle esigenze degli uffici centrali e periferici di competenza del Ministero della Salute....Continua a leggere

Oroscopo Pesci - ottobre : nuova voglia di amare - possibili inContri importanti : È arrivato il mese di ottobre. Scopriamo le previsioni per l'ultimo segno zodiacale: cosa accadrà ai Pesci? Vediamo le stelle con amore, salute e il lavoro per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 ottobre 2019. Nell'ultimo periodo avete vissuto dei momenti di stress che non hanno favorito il recupero psicofisico. Sono state molte le cose da affrontare e non avete dato priorità al vostro riposo. A livello sentimentale non è stato semplice fare ...

Watchmen in Contemporanea su Sky Atlantic da ottobre : la programmazione speciale della serie : Dopo due anni dall'annuncio della serie, Watchemen si prepara per il debutto americano, previsto per il prossimo 20 ottobre, e per quello italiano. Sky ha annunciato che la serie tv firmata e prodotta da Damon Lindelof arriverà su Sky Atlantic in contemporanea Usa. Lo show si ispira all'iconico fumetto degli anni '80 di Alan Moore, Dave Gibbsons e John Higgins, lo stesso che ha già dato i natali al film di Zack Snyder del 2009, e sarà ...

Spoiler Un Posto al Sole al 4 ottobre : Renato dovrà gestire una forte crisi Con Nadia : Nelle prossime puntate de 'Un Posto al Sole, si tornerà a discutere della situazione di Diego e del suo stato d'animo. Nonostante, egli avesse svolto un lavoro come assistente di Renato Poggi, ed apparentemente i demoni sembravano essere svaniti, in realtà sono tornati poco dopo. Infatti, nel momento in cui, il giovane vedrà Beatrice, molteplici ossessioni e continui sensi di gelosia lo spingeranno a prendere la difficile decisione di compiere ...

Euroma2 - Appuntamento Con il Caffè Letterario : Venerdì 4 ottobre ore 18.00 l’Autore Andrea De Mauro presenta libro sui BIG DATA : Roma – Venerdì 4 ottobre alle ore 18.00, nell’ambito del secondo incontro del “Caffè Letterario” promosso da Euroma2, l’Autore Andrea De Mauro, presenta il libro “Big DATA Analytics” edito da Apogeo Editore. Modera l’incontro Giuseppe Papaianni, Smart City Offering Engineering presso Enel X. L’Appuntamento è al piano terra di Euroma2 (Ingresso 2) ed è rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire o semplicemente approcciare il mondo ...

Mica Pizza e Fichi su La7 Con Tinto da sabato 19 ottobre 2019 (Anteprima Blogo) : Novità in arrivo nel palinsesto di La7. Blogo è in grado di anticipare che sabato 19 ottobre debutterà Mica Pizza e Fichi, nuovo format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la Pizza. Alla conduzione Tinto (già visto su Rai2 con Frigo), messa in onda settimanale alle ore 12.20.Realizzato presso l’Osteria di Birra del Borgo di Roma, il programma prevede che in ogni ...

L’aggiornamento Con le patch di sicurezza di ottobre è in rilascio per Samsung Galaxy A50 : Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre per il Galaxy A50 in quanto la società ha deciso di saltare alle patch di sicurezza di ottobre e sta lanciando il relativo update in alcuni paesi. L’aggiornamento con versione software A505FNXXS2ASJ1 è disponibile in Svizzera, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan e in alcuni paesi dell’Europa sud-orientale. Dal momento che siamo ancora nel mese ...

A quando i risultati del Concorso Regione Campania? Focus sito Formez da domani 1 ottobre : quando saranno resi pubblici i risultati del concorso Regione Campania, in particolare per le prime prove pre-selettive che si sono conclude lo scorso martedì 24 settembre? Come oramai risaputo da tutti, centinaia di migliaia di partecipanti alle selezioni per 16 profili di categoria D e C (dunque laureati e diplomati) sono in attesa di sapere l'esito del loro test utile per il passaggio alla prima prova scritta. Quali sono i tempi che il ...

Tumore al seno - a ottobre la prevenzione si fa sul treno Con Frecciarossa : Tumore al seno, prevenzione sul treno. Dall'1 al 31 ottobre si tiene la 9 edizione di "Frecciarosa", promossa dal gruppo delle Ferrovie Stato Italiane

I nuovi HONOR Note e V30 5G potrebbero debuttare a fine ottobre - HONOR Band 5 riceverà i Controlli per la musica : I nuovi smartphone della serie HONOR Note e HONOR V30 5G potrebbero debuttare a fine ottobre, ma nel frattempo la società ha annunciato che la smart Band HONOR Band 5 riceverà una nuova funzionalità utile per gli amanti della musica. HONOR Note e HONOR V30 5G Si vociferava che HONOR V30 5G potesse diventare ufficiale a dicembre di quest’anno, tuttavia, ieri un tipster cinese ha affermato che l’azienda terrà un evento di lancio entro ...

Un Passo dal Cielo 5 - trama del 10 ottobre : Vincenzo ha un Confronto negativo Con Eva : Prosegue l’appuntamento con la famosa serie televisiva Un Passo dal Cielo 5, che vede protagonisti Daniele Liotti e Pialr Fogliati, nei panni di Francesco Neri ed Emma Giorgi. Le anticipazioni della quinta puntata che verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 10 ottobre 2019, svelano in anteprima che il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) che sino ad ora si è dovuto occupare della figlia da solo, avrà un nuovo scontro con la compagna Eva ...

Poste Italiane : assunzioni portalettere Con invio cv entro 1 ottobre e giovani laureati : Poste Italiane in conformità al nuovo piano di assunzioni che porterà un incremento di personale a partire dell'anno 2019 sino all'anno 2020, ricerca attualmente, portalettere e giovani talenti in tutta Italia. La candidatura dovrà essere presentata collegandosi al sito ufficiale dell'azienda, esclusivamente online, alla sezione "Lavora con noi". I contratti stipulati con i candidati scelti saranno inizialmente a tempo determinato con ...