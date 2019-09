Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) (Site: Apple) Sono tante le novità apportate da iOs 13 per quanto riguarda la personalizzazione dei, ossia delle emoji che riprendono i tratti somatici dell’utente. Con l’update al nuovo sistema operativo di Apple si potrà accedere ad ancora più scelta per la tonalità dell’incarnato, nuovi trucchi (makeup), più accessori compresi anche i piercing e addirittura modifiche alla dentatura. Eccosfruttare al meglio le potenzialità del nuovo editor perusare l’editor diIl primo passaggio è quello di aprire l’applicazione proprietaria Messaggi. In seconda battuta si dovrà fare tap sull’iconae selezionare i tre puntini per aprire la finestrella e fare un ultimo tap su Nuova. Se non si è usata l’opzione prima si partirà da zero, altrimenti si potrà modificare quella già creata, duplicarla o cancellarla per ...

MilanoCitExpo : Come personalizzare i memoji su iOs 13 e come usarli #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SignifyItalia : Tecnologie IoT innovative come l'illuminazione connessa aiutano i dipendenti a personalizzare il proprio ambiente d… - paoloigna1 : RT @FabioZunelli: Come si combatte la produzione di massa? Lasciando al cliente la possibilità di personalizzare i prodotti per le proprie… -