Balotelli in campo con la piccola Pia

Brescia - cinquina al Mantova in amichevole : Balotelli in campo un’ora - tanti applausi per lui : Brescia in campo questo pomeriggio a Mantova per un test amichevole. Gara conclusa sul risultati di 1-5 per le Rondinelle. Prima partita con i lombardi per Mario Balotelli, che ha giocato un’ora a buoni livelli. tanti applausi per lui, ma nessuna rete. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Altinier, le segnature di Semprini, Morosini (2), Tremolada (2). Balotelli schierato nel primo tempo nel tridente con Ayé e Spalek mentre ...