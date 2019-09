Valle dei Templi di Agrigento | visita gratis per i passeggeri del treno storico

Sicilia : treni storici del gusto - domenica alla scoperta della Valle dei Templi : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Appuntamento speciale questa domenica , 29 settembre, con i treni storici del gusto in Sicilia per andare alla scoperta della Valle dei Templi di Agrigento. Si parte alle 9.10, d alla stazione di Caltanissetta centrale - fermate intermedie a Serradifalco (9.34), Canicatt

Un nuovo tassello per la Valle dei Templi : apre il giardino mediterraneo di Villa Aurea con un percorso in una necropoli [FOTO] : Da domenica 25 agosto apre al pubblico il giardino di Villa Aurea , la residenza del capitano inglese che contribuì alla rinascita della Valle dei Templi all’inizio del ’900. Restaurato e sistemato, il giardino offre uno spaccato inedito sull’area archeologica. Tra cespugli e macchia mediterranea, si scoprono i resti di una necropoli paleocristiana con ipogei e tombe ancora visibili. “Un nuovo tassello che aggiungiamo alla visita della Valle dei ...

Proposta di matrimonio alla Valle dei Templi - sboccia l’amore all’alba : “Mi sposi?” (VIDEO) : Nella Valle dei Templi succede l’inaspettato. Il luogo più denso di storia e cultura si trasforma anche in un luogo più che romantico per chiedere la mano della propria amata. E se si pensa che la dichiarazione d’amore è giunta mentre sui Templi più belli della Magna Grecia stava per albeggiare, lo scenario appare ancora più suggestivo. Ad Agrigento la Proposta di matrimonio è avvenuta davanti a dee e dei della Valle dei Templi e ...

Un milione di turisti nella magica Valle dei Templi di Agrigento e arrivano i cinesi : Agrigento, fascino senza tempo e a tutte le ore. Per la Valle dei Templi l’ampliamento delle aperture è un ulteriore stimolo per attrarre turisti nelle strutture della provincia. Anche se quest’anno non c’è il sold out la percentuale delle camere vendute per la notte più importante dell’estate, (14 agosto) sui siti di maggiore vendita on-line, si attesta al 78%. La Valle dei Templi e la sua organizzazione rappresentano comunque il fiore ...