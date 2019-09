UFC Copenaghen – I giudici puniscono Di Chirico | l’azzurro perde per ‘decisione unanime’

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Diper decisione unanime, il pupillo di Mayweather Muradov alza le braccia al cielo nello spettacolo diSerata di puro spettacolo acon le sfide di UFC. Diversi italiani sulla gabbia, tra i quali anche Di, che ha sfidato Muradov, rappresentato da Floyd Mayweather che lo ha definito il miglior fighter del mondo. Il pugile italiano, non è riuscito ad andare a caccia del riscatto dopo la delusione dello scorso giugno contro Holland: “Manzo” avrebbe dovuto affrontare oggi Sobotta, ma a causa di un infortunio del tedesco, ha fatto i conti con l’uzbeko Muradov. Dopo 3 round terminati sul 29-28, sono stati ia decretare il vincitore dell’incontro: ad alzare le braccia al cielo per la vittoria è stato proprio Muradov. Ancora una delusione quindi per Diche ha perso per ‘decisione ...

