L’invasione dei deepfake | tutti quelli di cui forse non vi ricordate

Fonte : wired

(Di sabato 28 settembre 2019) Si racconta spesso come il vero motore dell’innovazione digitale sia il porno. Dalla diffusione dei vhs ai pagamenti elettronici, fino alla realtà virtuale: una buona parte delle tecnologie che hanno segnato gli ultimi decenni si sono diffuse anche grazie all’industria a luci rosse. L’ultimo esempio di questa tradizione è il, lo strumento che grazie al deep learning permette di sostituire i volti di due persone (face swapping) e soprattutto di manipolare i video per far dire a chiunque tutto quello che si vuole, riproducendone la voce e sincronizzando il labiale. In poche parole, rendendo indistinguibile un video fake da uno autentico. Come avviene di frequente quando si tratta di strumenti che sembrano creati apposta per scatenare troll, ondate di panico e teorie del complotto, anche inascono su Reddit. La loro prima notorietà si deve infatti a un utente noto (non a ...

