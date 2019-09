L’Inter vince la causa contro Yao Un monito per Mauro Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) L’InterlaYao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano, che ha fatto parte dell’Inter nella stagione 2016-17 ed oggi è al Lugano, si era rivolto alla Fifa invocando l’articolo 15 per essere rimasto l’intera stagione tra tribuna e panchina. Dopo due anni e 5 pronunciamenti, il club ha avuto la meglio. Prima la Fifa e poi il Tas di Losanna hanno condannato sia il calciatore che il Lugano, multati per una cifra di poco inferiore ai 500mila euro. L’articolo 15 prevede la possibilità che un calciatore possa ricevere lo svincolo nel caso non disputi almeno il 10% delle partite. Yao lo aveva invocato andando a Lugano nell’estate 2017. L’Inter si era appellato a questa richiesta. Ora ha into perché i requisiti per l’applicazione dell’articolo non sono stati ravvisati. La vicenda chiama inanche la querelle estiva su ...

