Clima | i giovani chiedono un mondo migliore per il loro futuro ma è quello che sta

(Di sabato 28 settembre 2019) Ieri è stata la terza giornata dei Fridays for Future, il movimento mondiale ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg che ha portato milioni e milioni diin tutto il(oltre 1 milione solo in Italia) a scioperare contro i cambiamentitici e l’inadeguata, aavviso, azione dei governi per contrastarli. Qualche giorno prima, al summit suldell’ONU, Greta aveva pronunciato un discorso molto forte, parlando di “persone che soffrono, che muoiono”, di “interi ecosistemi che stanno collassando” e di quanto siamo, a suo dire, “all’inizio di un’estinzione di massa”. Dopo aver delineato questi scenari catastrofici, ha detto che ihanno iniziato a “capire il tradimento” degli adulti, che nel caso in cui dovessero fallire, non verrebbero perdonati per aver consegnato alle future generazioni un pianeta peggiore diattuale. Questo discorso ha fatto ...

