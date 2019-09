 “Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti” | dice Cacciari

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Non èndo ‘mi avete rubato i sogni' che si affrontano i”. È critica e fuori dal coro la voce del filosofo Massimosull'azione e il pensiero diThunberg sul clima, perché “sead, meglio “all'ideologia dell'incompetenza”,il professore di Estetica all'Università San Raffaele di Milano in una breve intervista al Corriere della Sera. Secondo l'ex sindaco di Venezia, “inon si affrontano in termini ideologico-sentimental-patetico”, bensì “in termini scientifici”. E il ragionamento offre al professore anche l'opportunità di criticare il ministro Fioramonti Per l'idea di giustificare de facto quegli studenti che intendano partecipare al #Fridayforfuture aderendo alle manifestazioni e marinando la scuola: “Mica il ministro può giustificare i ragazzi. O è diventato un suo potere?”, ...

