Salvini | nuova insinuazione su Conte | “Nel suo passato conflitti d’interesse e

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...

Milan - nuova bordata da Salvini : “per il derby possiamo solo gufare l’Inter. Zero idee - sembra si siano trovati ieri” : Matteo Salvini scontento della prestazione del suo Milan a Verona: il leader della Lega, con il derby alle porte, non nutre grandi speranze Intervistato da 7 Gold, Matteo Salvini ha scagliato una netta bordata nei confronti del Milan. Il leader della lega, grande tifoso rossonero, non è rimasto contento di quanto visto in campo contro il Verona. Del resto, dal Milan con l’uomo in più per tutta la gara, contro una neopromossa, ci si ...

Salvini vede Berlusconi e lancia una nuova idea di centrodestra : "Fronte comune" contro il governo Conte II, opposizione coordinata e alleanza rinnovata in tutte le prossime scadenze elettorali regionali. Ma soprattutto obiettivo di battaglia comune contro ogni ipotesi di modifica della legge elettorale che "favorisca l'inciucio" post voto tra i partiti. E quindi contro il proporzionale. È l'esito del faccia a faccia di riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il primo dopo l'incontro saltato ...

Salvini : nuova spartizione di poltrone : 13.00 Salvini bolla le nomina dei sottosegretari come la continuazione della "vergognosa spartizione di posti e poltrone" e dice a 5S e Pd: "Tanto prima o poi vi manderanno a casa". Conte "ha venduto i confini a Bruxelles, non ci sarà divieto di sbarco per i migranti" della Ocean Viking, dice anche il leader della Lega. Poi, sul raduno leghista di Pontida, domenica: "Sarà la più partecipata di sempre. Da una parte ci sono i poteri forti, ...

Zingaretti : «Apriamo nuova stagione di alleanze con M5s» Salvini : «Li sfido - tanto in Umbria vinciamo noi» : Il segretario dem: «Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l’Italia, perché non provare anche nelle regioni?»

Ci sarà una nuova indagine sull’uso dei voli di Stato da parte di Matteo Salvini : La Corte dei Conti ha escluso danni alle casse pubbliche ma li ha definiti “illegittimi”, trasmettendo gli atti alla procura di Roma

Pensioni : Quota 102 - nuova ipotesi al vaglio del Governo - Salvini protesta in piazza : Il primo banco di prova del nuovo Governo giallo-rosso consiste nel trovare i 23 miliardi di euro per evitare l'incremento dell'Iva previsto per il prossimo anno. Tuttavia, sono tanti ancora i punti da chiarire per l'esecutivo: dalla revisione della Quota 100, alla flat-tax lasciata in eredità dal precedente Governo Conte e al reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Spunta l'ipotesi Quota 101 o Quota 102 Stando a quanto ...

Salvini : per nuova legge Fornero dovranno passare sui nostri corpi : Salvini: per nuova legge Fornero dovranno passare sui nostri corpi. Faremo opposizione intransigente, ma anche fuori dal Parlamento.

La Mare Jonio chiede nuovamente lo sbarco. Salvini chiude anche alla Alan Kurdi : Lo scontro sui migranti infiamma la politica anche nel pieno dei negoziati per il Conte-bis, con la nave Mare Jonio ancora ferma a 13 miglia dalle coste di Lampedusa con 34 persone a bordo. "Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani", ha chiesto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Riaprire i porti non ...

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : una sfida nuova. Salvini : un teatrino di poltrone. Di Maio : onoriamo la nostra responsabilità : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : “Non è una staffetta ma una sfida nuova”. Salvini : indecoroso teatrino di poltrone : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nuova sfida». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nuova sfida». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. Zingaretti : «Sì a Conte premier - nessuna staffetta ma nuova sfida». Salvini : spettacolo indecoroso : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...