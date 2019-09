Llorente | “Amore a prima vista con Napoli | mi sono trovato alla grande! La sconfitta col

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’interdi FernandL’attaccante della SSC, Fernandoè intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto ha dichiarato: Mercoledì lacontro il Cagliari. Quanta rabbia c’è? “E’ stato un colpo duro per noi, penso che abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni. Quando sbagli tanto può capitare e capita chefine l’altra squadra ha una sola opportunità fa gol. E’ dura perdere così ma dobbiamo continuare. Tra poco arriva il Brescia: dobbiamo imparare dalle socnfitte e cercare di fare meglio per non perdere più. Questepartite che devi vincere se vuoi il campionato. Contro il Brescia saremo arrabbiati. Dobbiamo voltare pagina e dare il massimo, facendo divertire i tifosi. Speriamo di fare una grande partita e di vincerla. ...

