Incendio in una villa | tutti illesi | i vigili del fuoco salvano un cane rianimandolo con

Reggio Calabria - una stazione meteo dentro l’Incendio : il comportamento della temperatura [DATI] : Stanotte un incendio ha devastato le colline della zona sud di Reggio Calabria, provocando danni e lambendo numerose abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno rischiato la vita per salvare i 20 pazienti ricoverati in una clinica privata, e grazie a una stazione meteorologica di meteoWeb abbiamo avuto la possibilità di documentare il comportamento della temperatura dentro l’incendio. La stazione meteorologica, installata rispettando ...

L'Incendio di Sarno : 200 sfollati e una pineta distrutta. Una bravata 6 ragazzi (5 minorenni) : Il tam tam che era circolato per tutta la giornata di ieri ha trovato conferma: sono quasi tutti minorenni (cinque su sei) i giovani che venerdì sera, probabilmente per una bravata, hanno provocato il vasto incendio sulla collina del Saretto, a Sarno (Salerno), andata in gran parte distrutta e che ha provocato l’evacuazione della popolazione della zona. Le indagini, avviate dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera ...

Enorme Incendio a Sarno - città a rischio : case evacuate e scuole chiuse dopo una notte di panico [FOTO] : Un vasto incendio ieri pomeriggio si è sviluppato sulla collina del Saretto, a Sarno, in provincia di Salerno. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente estese nella sera/notte a una vastissima area. Così gli abitanti di Sarno hanno vissuto un’intera nottata di panico e angoscia. L’amministrazione comunale già ieri sera aveva “ai cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, di lasciare immediatamente ...

Incendio in una fabbrica chimica - esplode una cisterna e piomba sulle auto : feriti due pompieri : Un’esplosione avvenuta in una fabbrica chimica all’estrema periferia asiatica di Istanbul, nel distretto di Tuzla, ha provocato il ferimento di due vigili del fuoco, che si erano recati sul posto per intervenire nello spegnimento di un precedente Incendio. I pompieri sono stati colpiti da un serbatoio di metallo schizzato in aria a seguito dello scoppio. Le drammatiche e spettacolari immagini sono state diffuse nelle scorse ore dalle tv locali. ...

Almeno 28 persone - in gran parte bambini - sono morte per un Incendio in una scuola coranica di Monrovia - in Liberia : Almeno 28 persone, in gran parte bambini, sono morte stamattina per un incendio in una scuola coranica di Monrovia, in Liberia. L’ufficio di presidenza del paese ha fatto sapere che fra i morti ci sono Almeno 26 bambini e 2

Paura in Russia - Incendio nel laboratorio che custodisce virus del vaiolo : forse c’è una fuga : Il viruis del vaiolo sopravvive, a scopi di ricerca, solo in due laboratori: oltre che negli Usa, in Russia. Proprio qui, a Koltsovo, nella regione di Novosibirsk in Siberia, è avvenuto l'incidente. Un lavoratore ha subito ustioni di terzo grado.Continua a leggere

C’è stato un Incendio nel laboratorio di ricerca Vector - in Siberia - una delle ultime due riserve del virus del vaiolo nel mondo : Ci sono stati una fuga di gas e un incendio nel laboratorio di ricerca di Vector, in Siberia, Russia, una delle ultime due riserve ufficiali del virus del vaiolo nel mondo. L’incidente è avvenuto lunedì durante dei lavori di ristrutturazione

Agrigento : nube nera su Licata - vasto Incendio devasta ex mattatoio comunale : Un vasto incendio è scoppiato nell’ex mattatoio comunale di Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da alcune ore il cielo è oscurato una grossa nube di fumo nero. In passato l’area del mattatoio era stata sottoposta sotto sequestro in seguito ad un esposto presentato da una associazione. Sul posto decine di uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Alcuni rinforzi sono arrivati dai distaccamenti di Canicattì ...

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'emergenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

