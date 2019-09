In ospedale per accertamenti | Alice muore a 31 anni | «Infarto per complicazioni

Bolzano - Alice muore a 31 anni : era in ospedale per accertamenti - fatale un infarto : Alice Manzi, di Ferrara, si era da poco trasferita a Bolzano. Qui è morta in circostanze inspiegabili, una complicazione inaspettata che le ha provocato un arresto cardiacircolatorio. Disperato il compagno con cui la giovane conviveva.Continua a leggere

Striscia - Brumotti picchiato in strada a Pescara. Un operatore finisce in ospedale : Il blitz giornalistico dell'inviato di Striscia La Notizia nel cosiddetto 'Ferro di Cavallo', il quartiere più caldo di Pescara, è stato segnato da momenti di forte tensione. Nella zona era in corso un'operazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo, che hanno arrestato una donna di etnia rom trovata in possesso di droga. E alla fine è arrivata la polizia.Continua a leggere

La loro figlioletta nasce in vacanza - ospedale pretende oltre 100mila euro “per rilasciarla” : La piccola Amal Saleem è trattenuta presso il Royal Hospital NMC di Dubai. I medici pretendono dai suoi genitori £ 100.000. Hanno già fatto sapere che la bimba sarà dimessa “solo quando inizieranno a pagare”. Per questo Azhar Saleem, 26 anni, di Birmingham, e sua moglie Syeda Khola Adnan, 23 anni, chiedono aiuto.Continua a leggere

Giornata ABIO - un cesto di pere per aiutare i bambini in ospedale : Sabato 28 settembre, tutti potranno sostenere i pazienti più piccoli e avere in cambio, un cesto di pere. I volontari dell’Associazione per il Bambino in ospedale saranno in 150 piazze d’Italia in occasione della Giornata Nazionale perAmore, perABIO. Una Giornata dedicata ai bambini in cura Con la Giornata Nazionale, giunta alla 15esima edizione, ABIO ha la possibilità di raccogliere i fondi che le servono a sostenere le sue attività negli ...

Lucia Bramieri in ospedale per un malore della madre : “ La vita è imprevedibile” - : Luana Rosato La madre di Lucia Bramieri ha avuto un improvviso malore nella notte e l'opinionista di Barbara d'Urso ha pubblicato su Instagram una riflessione sull'imprevedibilità della vita Opinionista molto presente nei salotti di Barbara d’Urso, Lucia Bramieri aveva partecipato alla puntata di ieri, 24 settembre, di Pomeriggio Cinque prima di catapultarsi in ospedale per un improvviso malore della madre. Inconsapevole di ciò che ...

Si rompe il perone ma l’autista dell’ambulanza non c’è - Cuellar trasportato in ospedale… nel bagagliaio di un taxi [VIDEO] : E’ successo in Bolivia durante il match tra Oriente Petrolero e Guabira, nel finale di partita Mario Cuellar si è rotto il perone e per raggiungere l’ospedale ha usato un taxi, mancando l’autista dell’ambulanza Una situazione surreale, accaduta in Bolivia durante la partita tra Oriente Petrolero e Guabira. Negli ultimi minuti del match, nel tentativo di respingere la conclusione di un avversario, Mario Cuellar si ...

Napoli - 3 arresti per la sparatoria all'ospedale Pellegrini : sparatoria ospedale Pellegrini. Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato di Napoli. Un 19enne, un 22enne e un 30enne

Maltempo Campania - bomba d’acqua sull’ospedale del mare : tecnici per ripristinare la funionalità della Radioterapia : Nel corso di questa notte una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Ponticelli, causando un allagamento di alcune aree destinate al reparto di Radioterapia dell’Ospedale del mare. L’allagamento è stato determinato in particolare dall’impossibilità per la condotta fognaria di drenare l’enorme quantità d’acqua precipitata al suolo nel giro di pochissimi minuti. «Le bombe d’acqua sono ormai una realtà con la quale sempre più spesso dovremo ...

Nuoro - bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato in ospedale per denutrizione : è grave. «È magrissimo» : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei giorni scorsi in gravi ...

Va in ospedale per un mal di stomaco e lo rimandano a casa - torna e i medici gli amputano mani e piedi : Da un semplice ma doloroso mal di stomaco a essere amputato mani e piedi. Questo è successo a un uomo americano di 44 anni che si chiama Kevin Breen. L’uomo aveva accusato, durante la notte, un forte mal di stomaco. La sua pancia si era gonfiata e per i forti dolori aveva deciso di recarsi presso l’ospedale più vicino nella regione del Michigan. L’uomo era stato rispedito a casa dai medici per una sospetta appendicite. L’uomo è ...

Papà spezza dito all'infermiere dell'ospedale per lunga attesa : spezza un dito all'infermiere lamentando un presunto ritardo dei soccorsi per il figlio. Così, il Papà di un bambino ha dato fuori di senno all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli generando il caos nella struttura. I fatti risalgono alle 06.00 di questa mattina. A denunciare la vicenda è il Consigliere Regionale dei verdi, Francesco Emilio Borrelli, con un post editato sulla suo profilo Facebook appena qualche ora fa. Stando a quanto si ...

Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali : Open Day al Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria : Il Centro di Tipizzazione Tissutale, unica sede in Calabria del Registro Regionale donatori di midollo, tra il 21 ed il 29 settembre, in occasione della “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, effettuerà l’Open DAY presso i locali posti al 1° piano del Presidio Ospedaliero Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio ...