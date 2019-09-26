Traffico Roma del 26-09-2019 ore 10 | 30

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Traffico Roma del 25-09-2019 ore 20:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 10 : 00 : molto trafficate tutte le principali ARTERIE STRADALI in entrata in città. LUNGHE CODE sul TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA VERSO LA TANG.EST CHE VERSO IL GRA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA DEI cAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra LA VIA TIBURTINA E largo passamonti VERSO SAN GIOVANNI. diversi gli incidenti segnalati in città: rallentamenti per incidente su piazzale ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 09 : 30 : sono ancora molto trafficate tutte le principali vie consolari in entrata in città. sul TRATTO URBANO DELLA A24 code LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, ormai risolto, AVVENUTO TRA PORTONACCIO E LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA DEI colli della farnesina VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra largo passamonti e viale castrense VERSO SAN ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PORTONACCIO E LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DALLA ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08 : 30 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PORTONACCIO E LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DALLA ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08 : 00 : A Roma NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, tutto VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA delle valli A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti dalla nomentana al bivio ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 20 : 00 : DOPO UN INCIDENTE ANCORA LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA NOMENTANA DIREZIONE STADIO , LA CARREGGIATA E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA E SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RESIDUE CODE TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE THAON DI REVEL PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA MARTINO LONGHI LUNGHE CODE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19 : 30 : SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE THAON DI REVELPER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA MARTINO LONGHI SI TRANSITA CONDIFFICOLTA’ PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN DIREZIONE PIAZZA WALTER ROSSI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19 : 00 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA VERSO LO STADIO IN CENTRO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA GALILEI ALTRO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17 : 30 : IN CENTRO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA GALILEI ALTRO INCIDENTE A TORRE ANGELA, CON RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI TORRENOVA ALL’INCROCIO CON VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA CODE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17 : 00 : SULLA VIA FLAMINIA SONO DIMINUITE LE CODE CAUSATE DAI LAVORI DI POTATURA IN USCITA DALLA CITTA’ TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MALBORGHETTO, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE VERSO LO ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO Roma FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI. PER RIMANERE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO Roma FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI. PER RIMANERE ...