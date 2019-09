Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ci sono diverse segnalazioni in queste ore per quanto riguarda il presuntoper11. Si tratta di un SMS con il quale la nota catena avrebbe annunciato una vera e propria promozione utile per ottenere il nuovo gioiellino di Apple a titolo gratuito. Quasi a voler dare una risposta ad altre offerte che abbiamo esaminato sulle nostre pagine non molto tempo fa. Proviamo a capire come stiano realmente le cose oggi 26 settembre, grazie anche ad alcune notizie ufficiali. Proviamo a scendere in dettagli, in quanto l'SMS in questione preannuncia la possibilità di ottenere11 gratis tramite, accedendo in una pagina dove vengono richiesti i dati sensibili agli utenti. Ebbene, si tratta di una bufala che sa molto di truffa. Non so dirvi se tra le informazioni richieste abbiamo anche quelle riguardanti la nostra carta di credito, ma è importante ignorare nel ...

OptiMagazine : Sta girando un SMS con concorso Unieuro per iPhone 11: device regalato, replica ufficiale - dolcecoco88 : RT @DottOlivieri: @Aifa_ufficiale @TuttaSaluteRai3 E, soprattutto, comunicate che la lista di farmaci che sta girando sul web è falsa, vist… - loiducciaa : @AnnaPia96pia Ahhh si, ma questa scena l'avevo capita... Io intendevo proprio sta cosa di Zemir con la Z perché nel… -