Iacoboni | importante riconoscimento crisi climatica da parte Campidoglio

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – Commentando il voto all’unanimità di una mozione che impegna sindaca e giunta capitolina a proclamare l’emergenza ambientale ea Roma, Luca, responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia, dichiara: «È certamente positivo che l’Aula del, su forte spinta degli studenti dei Fridays for Future, oggi riconosca formalmente lo stato di. Il rischio da evitare è però che questo provvedimento diventi una scatola vuota. Servono azioni immediate e concrete, non è più l’ora degli annunci». Il Comune di Roma ha già preso tempo fa degli impegni nell’ambito del Global Covenant of Mayors, una grande alleanza di città di tutto il mondo contro i cambiamenti climatici. Ma, ad oggi, secondo quanto riporta il sito web della stessa coalizione, i passi compiuti dalla Capitale sono davvero modesti. Greenpeace Italia ...

