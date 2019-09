Guarda la televisione sul divano e si trova davanti un rapinatore

Guardare il calcio (anche in televisione) fa bene alla salute : Guardare il calcio, in televisione o allo stadio, fa bene: lo dice la scienza, ma in fondo tu l’hai sempre saputo. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato: tutto è pronto per dare il via alla stagione 2019/2020. Dal 24 agosto tornano ad accendersi i riflettori sui dieci campi della Serie A: apre le danze la Juventus campione d’Italia, che affronterà il Parma allo stadio Ennio Tardini. Poi, a conclusione ...