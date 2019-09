Fine vita,Fico: non perdere altro tempo

"La Camera in questi mesi ha fatto un lavoro corposo che non va disperso". Lo sottolinea il presidente della Camera,, in una nota all'indomani della sentenza della Corte costituzionale in materia di. "L'iter non è stato concluso ma sospeso, proprio in attesa della sentenza della Consulta. Il Parlamento ha il compito di seguire il principio dell' economia dei lavori, e ripartire da capo significherebbe", spiega.(Di giovedì 26 settembre 2019)