Sventata la truffa del falso sito delle Poste | non bastavano solo i problemi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il Commissariato di Polizia Postale è appena intervenuto sul, naturalmente non quello ufficiale e originale ma un secondo che, in questo mese di settembre che volge a conclusione, è nato per trovare giovamento dalla situazione di caos nata per i servizi online via app e web dell'istituto. Per fortuna la trappola è stata ora scoperta e resa innocua ma nel frattempo molte sono state le vittime del raggiro. Un passo indietro, per chi si fosse perso qualche puntata del racconto nelle ultime settimane. Il realecome la specifica app dei servizi BancoPosta epPay hanno subito, a partire dal 12 settembre ma anche un po' prima, dei malfunzionamenti davvero significativi. Gli strumenti online, in effetti, sono stati rivisti per essere adeguati alle nuove normative di sicurezza europee con validazioneoperazioni in app e altri cambiamenti vistosi. ...

