Reddito cittadinanza | De Luca | “Navigator facciano i concorsi pubblici come le persone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Chiariamo per la tremillesima volta: io considero questa dei navigator un’autentica buffonata, una cialtronata che non ha alcun significato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenuto a “Barba & Capelli”, su Radio Crc, per parlare del tema dei navigator campani per i quali la Regione Campania non intende firmare la convenzione con l’Anpal, l’Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro. “Queste– continua – non hanno partecipato a un concorso per il pubblico impiego, ma hanno fatto una selezione due settimane prima delle elezioni europee, nell’ambito di una operazione totalmente demagogica messa in piedi dal M5s. Sono, quindi, semplicementeselezionate da Anpal, cioè dal Ministero per il Lavoro. La Regione non c’entra niente. Dovevano essere 6mila, ...

