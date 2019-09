Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Non è una frase salomonica, ma chiunque a partire dai dirigenti, dai calciatori, come quello che fa un fallo, che platealmente fa finta di ricevere un fallo. Quella è una cosa gravissima, che esempio si dà? E’quello che faa un giocatore di colore, ma è ancora piùche uno che guadagna 3 milioni di euro si lasci cadere in area e magari è contento di prendere il rigore, o magari che l’arbitro non va a vedere il Var che non c’era”. Sono queste le parole pronunciate dal presidente del CONI Giovanniin un’intervista a 24 Mattino su Radio24. Considerazioni che hanno suscitato delle reazioni non da poco da parte degli addetti ai lavori e degli appassionati. Il n.1 dello sport italiano allora, a margine della presentazione di un progetto della Federscherma al Foro Italico, è tornato sulla questione,ndo un po’ il tiro: “Non ...

la_fede81 : @Fiorentinanews #malagò #razzismo 'simulazione in campo peggio di cori razzisti' NON CREDO PROPRIO. La prima è u… - OA_Sport : Malagò sul razzismo nel calcio: “I buu? Più sbagliato chi simula”. Poi aggiusta il tiro… - askanews_ita : Lo scivolone di #Malagò sul razzismo -