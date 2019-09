Malagò | “Simulare è sbagliato ma non è peggio dei cori razzisti verso un calciatore”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Nel mondo dello sport e, nel caso specifico del calcio, ognuno deve fare la propria parte. Se un giocatore si butta in area e fa finta di niente sbaglia: non dico che questo comportamento siare di chi fa, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore”. Sono le parole del presidente del Coni Giovannia margine della presentazione del progetto ‘Safeguarding Policy’ della Fis al salone d’onore del Coni. “Uno degli elementi che porta alcuni tifosi a esprimersi in modo, becero, volgare, villano e con atteggiamentiè la mancanza di credibilità del sistema. La credibilità è fatta da tutti gli attori protagonisti: i dirigenti, gli allenatori, i giocatori, gli atleti e anche i media. Se un dirigente si vende una partita fa danni incalcolabili perché toglie credibilità al ...

TuttoMercatoWeb : Malagò: 'Più sbagliato simulare in area di un buu razzista' - Sport_Mediaset : #Razzismo, #Malagò controcorrente: 'È più sbagliato simulare in area'. - BinaryOptionEU : Malagò: 'Simulare è sbagliato ma non peggio dei buu razzisti' -